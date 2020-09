Technische Störung zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen: Verspätungen und Ausfälle bei der S2 und S3

Wie der VVS mitteilt, gibt es aktuell (21.09., 10.15 Uhr) eine technische Störung an der S-Bahn-Strecke zwischen Stuttgart Bad-Cannstatt und Waiblingen. Dadurch kommt es auf der Linie S2 in Richtung Schorndorf sowie auf der Linie S3 in Richtung Backnang aktuell zu höheren Verspätungen, da die Züge diesen Abschnitt mit besonderer Vorsicht befahren müssen, so der VVS.

Fahrgäste müssen außerdem mit Fahrtausfällen bzw. Haltausfällen rechnen, die durch Umleitungen auf den genannten Linien im Abschnitt Stuttgart Hauptbahnhof Tief und Waiblingen kommen.