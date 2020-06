Technische Störung zwischen Winnenden und Backnang: Verspätungen und Ausfälle bei der S3

Aufgrund einer technischen Störung an der Strecke zwischen Winnenden und Backnang kommt es am Mittwochnachmittag (24.06.) bei den Bahnen der Linie S3 zwischen Waiblingen und Backnang zu Verspätungen, Teilausfällen und Ausfällen. Das teilte der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) mit. Über die Dauer der Störung ist noch nichts bekannt. Laut VVS sind die Techniker in rund einer halben Stunde vor Ort, um das Problem zu lösen. Aktuell (Stand 16 Uhr) verkehrt die S3 nicht zwischen Winnenden und Waiblingen.