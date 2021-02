Umleitung in Waiblingen beendet: S3 verkehrt wieder planmäßig

11.01 Uhr

Die Umleitung in Waiblingen ist beendet. Die S-Bahn der Linie S3 verkehrt wieder planmäßig.

9.32 Uhr:

Wie der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) mitteilt, gibt es in Waiblingen am Donnerstagmorgen (11.02.) eine Weichenstörung. Die S-Bahn der Linie S3 wird ab Stuttgart Bad Cannstatt über das Ferngleis ohne Halt in Nürnberger Straße / Sommerrain / Fellbach nach Waiblingen umgeleitet. Fahrgäste werden gebeten, in Waiblingen auf die Gegenrichtung umzusteigen, um ihr Ziel zu erreichen.

Die Linie S2 ist laut VVS aktuell nicht davon betroffen und fährt regulär.