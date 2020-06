Staus im freitäglichen Berufsverkehr in beiden Fahrtrichtungen der Waiblinger Westumfahrung sind die Folge dieses Auffahrunfalls. © Benjamin Büttner

Ein Lkw ist am Freitagnachmittag (26.06.) auf der Waiblinger Westumfahrung einem Pkw aufgefahren und hat diesen in den Straßengraben geschoben. Nach einer Zeugenaussage wurde niemand verletzt, der Abschleppdienst ist bereits vor Ort. Allerdings staut sich der Verkehr in beiden Richtungen. Eine Fahrbahn ist gesperrt - die Polizei lässt den Verkehr von und nach Waiblingen abwechselnd fahren.