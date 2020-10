Update: Signalstörung in Stuttgart-Vaihingen ist behoben - S1, S2 und S3 fahren wieder regulär

15.42 Uhr:

Die Signalstörung in Stuttgart-Vaihingen ist laut dem Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) behoben. Die S-Bahnen der Linie S1, S2 und S3 verkehren wieder regulär.

14.30 Uhr:

Wegen einer Signalstörung in Stuttgart-Vaihingen Richtung Österfeld kommt es bei den S-Bahnen der Linie S1, S2 und S3 zu Verspätungen und einzelnen Fahrtausfällen. Das teilt der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) am Mittwoch (21.10., Stand: 14.07 Uhr) mit.Die S-Bahnen in Vaihingen in Richtung Stuttgart verkehren zudem abweichend über Gleis 2. Weitere Informationen folgen.