Wegen einer Weichenstörung in Stuttgart-Rohr kommt es momentan bei den S-Bahnen der Linie S2 in Richtung Filderstadt und S3 in Richtung Flughafen/Messe ab Stuttgart-Vaihingen Rohr zu Verspätungen. Das teilt der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) am Mittwoch (11.11.) mit. Weitere Informationen folgen.