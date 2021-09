Infolge einer Stellwerksstörung kommt es im S-Bahnverkehr der Linien S2 in Richtung Schorndorf und S3 in Richtung Backnang zu Verspätungen und Teilausfällen. Das teilte der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) am Montagmorgen (13.09.) mit. Die S-Bahnen der beiden Rems-Murr-Linien verkehren aktuell (Stand 7.30 Uhr) nur alle 30 Minuten.

Der VVS empfiehlt, auf die Lautsprecheransagen und Anzeigen an den Bahnsteigen zu achten.