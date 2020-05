Vollsperrung zwischen Ebnisee und Kaisersbacher Kreisel

In der kommenden Woche ist die Landesstraße zwischen dem Ebnisee und dem Kaisersbacher Kreisel für zwei Tage voll gesperrt. Das teilte das Landratsamt Rems-Murr am Donnerstag mit. Grund für die Sperrung sind Sanierungsarbeiten. Die Fahrbahn sei an dieser Stelle stark abgesunken, so das Landratsamt. Deshalb werde der Streckenabschnitt am Montag, den 11. Mai und Dienstag, den 12. Mai komplett für den Verkehr gesperrt.

Der Verkehr wird ab dem Kaisersbacher Kreisel über Welzheim, Rudersberg-Klaffenbach bis Althütte und umgekehrt umgeleitet. Die Zufahrt zum Ebnisee ist über Althütte und Ebni möglich.