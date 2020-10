Wegen Fahrbahnsanierung: Einseitige Straßensperrung zwischen Welzheim-Eselshalden und Breitenfürst ab Mittwoch (28.10.)

Die Landesstraße 1150 zwischen Welzheim-Eselshalden und Breitenfürst wird wegen Bauarbeiten von Mittwoch, den 28. Oktober, bis Freitag, den 30. Oktober, einseitig gesperrt. Das teilte das Landratsamt in einer Pressemitteilung mit.

Der Fahrbahnbelag im Bereich der Unteren Bausche hat sich gesenkt und es sind Risse entstanden, so das Landratsamt. Der betroffene Fahrbahnabschnitt muss nun saniert werden und ist in diesem Zeitraum nur einspurig befahrbar. Der Verkehr wird mithilfe einer Ampel an der Baustelle vorbeigeleitet.

Die Baukosten betragen laut Landratsamt rund 31.000 Euro.