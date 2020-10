Wegen Reinigungsarbeiten: Teilsperrungen im Kappelbergtunnel und Leutenbachtunnel ab dem 31. Oktober

Von Samstag, 31. Oktober, bis Sonntag, 8. November, werden in den Abend- und Nachtstunden Reinigungsarbeiten im Kappelbergtunnel und im Leutenbachtunnel durchgeführt. Das teilte das Landratsamt in einer Pressemitteilung mit. Dafür müssen die Tunnel jeweils in einer Fahrtrichtung voll gesperrt werden. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.

Wann ist der Kappelbergtunnel gesperrt?

In Fahrtrichtung Aalen: Vollsperrung von Samstag (31.10.) um 22 Uhr bis Sonntagmorgen (01.11.) gegen 8 Uhr. An der Anschlussstelle Fellbach-Süd in Fahrtrichtung Aalen wird es eine zusätzliche Sperrung geben. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Fellbach-Süd in Fahrtrichtung Stuttgart ausgeleitet, hier kann aber über die Zufahrtsrampe wieder in Fahrtrichtung Stuttgart eingefahren werden.

In Fahrtrichtung Stuttgart: Vollsperrung von Samstag (07.11.) um 22 Uhr bis Sonntagmorgen (08.11.) gegen 8 Uhr.

Grund hierfür sind Arbeiten der Stadtwerke Fellbach an Freileitungen, die über der B 14 angebracht sind und ausgetauscht werden müssen. Um weitere Sperrungen zu vermeiden, wurden diese Arbeiten an die Tunnelreinigung angehängt.

Wann ist der Leutenbachtunnel gesperrt?

In Fahrtrichtung Stuttgart: Vollsperrung von Donnerstag (05.11.) um 20 Uhr bis gegen 5 Uhr bis Freitagmorgen (06.11.) gegen 8 Uhr.

In Fahrtrichtung Backnang: Vollsperrung von Freitag (06.11.) um 20 Uhr bis Samstagmorgen (07.11.) gegen 5 Uhr.

Was muss gereinigt werden?

Die Bundesstraßen-Tunnel sind aufgrund der hohen Verkehrsstärke starken Verschmutzungen durch Ruß, Reifenabrieb und Staub ausgesetzt. Neben den Tunnelwänden werden auch die Verkehrszeichenanlagen und die Tunnelbeleuchtung gereinigt.

Vom Schmutz befreit werden zudem die sicherheitstechnischen Einbauten wie die Notrufnischen, die Fluchtwegekennzeichnung, Leitelemente und Tunnelbetriebseinrichtungen.