Weichenstörung in Bad Cannstatt: Verspätungen bei der S2 und S3 in Richtung Filderstadt und Flughafen/Messe

Wie der VVS mitteilt, ist die Weichenstörung (15.30 Uhr) in Bad Cannstatt behoben. Die S-Bahnen halten wieder an den Haltestellen Sommerrain und Nürnberger Straße.

Aufgrund einer Weichenstörung in Bad Cannstatt kommt es bei den S-Bahnen der Linie S2 Richtung Filderstadt und S3 Richtung Flughafen/Messe zu Abweichungen. Wie der VVS mitteilt, ist die Dauer der Störung derzeit nicht bekannt. Die beiden S-Bahnlinien verkehren aktuell (24.10., 14.30 Uhr) ohne Halt in Sommerrain und Nürnbergerstraße Die Reisende mit Fahrtziel Sommerrain oder Nürnbergerstraße können mit der S2 oder S3 aus der Gegenrichtung verkehren, die sind von der Störung nicht betroffen, so der VVS.