Weichenstörung in Bad Cannstatt: Verzögerungen und Ausfälle bei der S-Bahn

Aufgrund einer Weichenstörung in Bad Cannstatt kommt es am Montagmittag (28.12.) zu Verspätungen und Ausfällen bei den S-Bahnen der Linie S1, S2 und S3. Das teilte der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) mit. "Zur Dauer der Störung liegen aktuell noch keine Informationen vor", heißt in einer VVS-Mitteilung von kurz vor 12 Uhr.

Aktuell verkehren nur noch die Grundtakte der Linien S1, S2 und S3, der 15-Minuten-Takt setzt vorerst aus. In Folge der Störung kommt es auch zu geänderten Abfahrtsgleisen in Bad Cannstatt. "Achten Sie bitte somit auf die Durchsagen und Anzeigen im Bahnsteig", so der VVS.