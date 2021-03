14.30 Uhr

Laut VVS konnte die Weichenstörung in Stuttgart-Rohr bereits wieder behoben werden. Noch bis circa 15 Uhr komme es zu Verspätungen bei den S-Bahnen der Linie S1, S2 und S3.

14.07 Uhr

Der VVS meldet am Sonntagnachmittag (07.03.) eine Weichenstörung in Stuttgart-Rohr. Bei den Zügen der S1, S2 und S3 komme es daher zu Verspätungen in Beiden Fahrtrichtungen. Wie lange die Störung dauert, ist noch nicht bekannt.