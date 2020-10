Verletzung im Training: VfB muss wohl länger ohne Waldemar Anton auskommen

Am Montag (12.10.) lag Waldemar Anton nach einem Zweikampf mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden. Der Innenverteidiger des VfB Stuttgart musste den Trainingsplatz an der Mercedesstraße vorzeitig verlassen. Nun hat der Bundesligist eine erste Diagnose veröffentlicht: Der 24-Jährige hat sich eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zugezogen.

Wie lang Anton dem VfB fehlen wird, ist noch unklar. Der Verein spricht davon, dass der Neuzugang von Hannover 96 "vorerst nicht am Mannschaftstraining teilnehmen" kann. Der Ausfall des 24-Jährigen schmerzt den Schwaben, da sich Anton in den ersten vier Pflichtspielen im Zentrum der Stuttgarter Verteidigung festgespielt hatte. Für ihn könnten Pascal Stenzel oder Marcin Kaminski in die Verteidigung rücken.