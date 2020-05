VfB-Coach Matarazzo kümmert sich in Corona-Pause um Abwasch

Stuttgart (dpa/lsw) - VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo übernimmt während der Fußball-Zwangspause auch Arbeiten im Haushalt. «Ich muss mich daran gewöhnen, auch wieder ein bisschen Abwasch zu machen», erzählte der 42-Jährige am Freitag in einem Video des Stuttgarter Zweitligisten. «Ich koche auch gerne mit meiner Frau.» Ansonsten hilft der US-Amerikaner mit italienischen Wurzeln auch seinem Sohn bei den Hausaufgaben. Aber hauptsächlich bei den Fächern Mathe und Englisch, scherzte der ehemalige Mathematik-Student. «Deutsch wäre dagegen nicht so gut, das macht eher meine Frau.»

Matarazzo hofft, dass es möglichst bald wieder losgeht mit dem Fußball. So lange halten er und seine Spieler sich zum Teil mit gemeinsamen Videoschalten fit, in denen ein Fitnesstrainer Übungen mit ihnen durchführt. Zuletzt stand unter anderem eine Yoga-Einheit auf dem Programm.