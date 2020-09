VfB-Heimpleite gegen den SC Freiburg: Wer war Ihr Spieler des Spiels?

Der VfB Stuttgart hat bei seiner Rückkehr auf die große deutsche Fußball-Bühne eine bittere Niederlage kassiert. Der schwäbische Bundesliga-Aufsteiger verlor das Duell mit seinem badischen Rivalen SC Freiburg am Samstag trotz einer Aufholjagd in der Schlussphase mit 2:3 (0:2).

Nils Petersen (8. Minute), Roland Sallai (26.) und Vincenzo Grifo (47.) trafen vor 7123 Zuschauern für die effizienten Gäste aus dem Breisgau - und bescherten Christian Streich im achten Anlauf den ersten Pflichtspiel-Sieg als Freiburger Profi-Trainer in Stuttgart. Dem VfB gelangen durch Sasa Kalajdzic (71.) und Silas Wamangituka (81.) nur noch die Anschlusstreffer.

