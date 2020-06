VfB im Aufstiegskampf: DFL terminiert Relegationsspiele

Der VfB startet mit dem Heimspiel am Sonntag (ab 13.30 Uhr im ZVW-Liveticker) gegen den VfL Osnabrück in die entscheidende Phase im Aufstiegskampf. In den noch fünf verbleibenden Spielen kämpft das Team von Pellegrino Matarazzo um die Rückkehr in die Bundesliga. Aktuell stehen die Schwaben auf dem zweiten Tabellenplatz, doch der HSV und der Relegationsplatz sind nur zwei Punkte entfernt.

Sollten die Rothosen noch an den Stuttgartern vorbeiziehen, müssten Gomez und Co. eine Extrarunde in der Relegation drehen - die Termine hat die DFL nun bekanntgegeben:

⚽ 📅 Termine für #Relegation stehen fest:



Relegation zwischen #Bundesliga und 2. Bundesliga:

➡️ Hinspiel: 02.07.2020

⬅️ Rückspiel: 06.07.2020



Relegation zwischen 2. Bundesliga und 3. Liga:

➡️ Hinspiel: 07.07.2020

⬅️ Rückspiel: 11.07.2020 pic.twitter.com/PJYBYRVQJp — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) June 5, 2020

Am 2. Juli müssten die Stuttgarter auswärts beim möglichen Bundesliga-Absteiger antreten, ehe es am 6. Juli im Heimspiel um den Aufstieg geht. Die Uhrzeiten stehen noch nicht fest.