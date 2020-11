VfB legt Nachholtermin für verschobene Mitgliederversammlung fest

Der VfB Stuttgart hat den Nachholtermin für seine wegen der Covid-19-Pandemie verschobene Mitgliederversammlung festgelegt. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, soll die Zusammenkunft am 18. März 2021 um 19 Uhr stattfinden. „Der klar formulierte Wunsch des Präsidiums und des Vereinsbeirats ist es, die Mitgliederversammlung als Präsenzversammlung in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle durchzuführen“, heißt es in einer Mitteilung.

Vor Ort, virtuell oder hybrid?

Sofern die Hygienevorschriften dies im März 2021 nicht zulassen sollten, wird die Mitgliederversammlung entweder rein virtuell oder als hybride Veranstaltung durchgeführt werden. Eine hybride Veranstaltung würde bedeuten, dass nur eine begrenzte Anzahl an Mitgliedern vor Ort sein kann, während alle weiteren Mitglieder der Versammlung zeitgleich digital folgen und auch auf digitalem Weg abstimmen würden.

Was sagt der Präsident?

„Natürlich wünschen wir uns, dass wir alle gemeinsam an einem Ort tagen können“, sagt Präsident Claus Vogt, „im Moment lässt sich jedoch nicht abschätzen, mit wie vielen Teilnehmern wir für März 2021 planen können. Gegebenenfalls erfahren wir das erst sehr kurzfristig, sodass wir uns parallel auf mehrere Szenarien vorbereiten müssen.“

Was steht auf der Tagesordnung?

Neben den satzungsgemäßen Berichten, der Entlastung und der Möglichkeit zur Aussprache, steht im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung die Wahl des Präsidenten für die Amtsdauer von 4 Jahren. Zusätzlich wird nach dem Ausscheiden von Dieter Göggel aus dem Vereinsbeirat eine Nachbesetzung dieser Position notwendig.

Gemeinsam mit dem Termin für die nachzuholende Mitgliederversammlung 2020 hat das Präsidium auch den Termin für die ordentliche Mitgliederversammlung des Jahres 2021 festgelegt. Diese Versammlung soll am Sonntag, den 5. September 2021, in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle stattfinden. In dieser Versammlung sind turnusmäßig die weiteren Präsidiumsmitglieder und der gesamte Vereinsbeirat zu wählen.

Warum der Termin für die MV 2021 verschoben werden soll

„Aufgrund der Reservierungssituation der Stuttgarter Veranstaltungshallen ist aktuell nur ein Termin in den Sommerferien möglich“, teilt der Verein mit. Das Präsidium und der Vereinsbeirat werden die Mitglieder auf der Mitgliederversammlung 2020 am 18. März 2021 bitten, die Mitgliederversammlung 2021 auf das Frühjahr 2022 zu verlegen.

Ein Grund dafür ist, dass das ab dem Jahr 2025 drohende Zusammenfallen der Wahl aller Vereinsämter in einer Mitgliederversammlung und der damit verbundenen Auswahlprozesse vermieden werden sollen. Weiter will der Verein die wirtschaftliche Situation nicht durch eine weitere MV zusätzlich belasten

Sofern die Verschiebung von den Mitgliedern nicht mit mindestens 75 Prozent beschlossen werden sollte, bleibt der Termin am 5. September 2021 erhalten.