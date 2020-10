VfB-Spiele gegen den FC Bayern München und Borussia Dortmund exakt terminiert

Die Deutsche-Fußball-Liga (DFL) hat am Mittwoch (07.10.) die exakten Terminierungen der Bundesliga-Spieltage 9 bis 12 bekannt gegeben: Der VfB Stuttgart trifft demnach am Samstag, den 28. November, in der heimischen Mercedes-Benz-Arena auf den FC Bayern München. Der Anpfiff erfolgt um 15.30 Uhr.

Auf den Südschlager am 9. Spieltag folgen zwei Auswärtsspiele am Sonntag, den 6. Dezember um 15.30 Uhr, beim SV Werder Bremen sowie am Samstag, den 12. Dezember um 15.30 Uhr, bei Borussia Dortmund.

Weiter gab die DFL bekannt, dass in der englischen Woche zum Jahresabschluss am Dienstag, den 15. Dezember (20.30 Uhr), der 1. FC Union Berlin zu Gast in Stuttgart ist.