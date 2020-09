VfB-Stürmer Sasa Kalajdzic erstmals für den Kader der Österreichischen Nationalmannschaft nominiert

Wenn die Österreichische Nationalmannschaft Anfang Oktober ihre Länderspiele bestreitet, wird zum ersten Mal auch ein VfB-Spieler dabei sein: Sasa Kalajdzic. Der 23-Jährige Stürmer wurde von Nationaltrainer Franco Foda für die anstehenden Test- und Pflichtspiele der Österreicher nominiert.

Die Mannschaft um die Bundesliga-Profis David Alaba und Marcel Sabitzer trifft am 7. Oktober in einem Testspiel auf Griechenland, ehe das ÖFB-Team in der Nations League nach Nordirland (11.10.) und Rumänien (14.10.) reisen muss.