2:0 beim VfB Stuttgart: Anthony Modeste schießt Köln ins DFB-Pokalachtelfinale

Mit einem Doppelpack hat Anthony Modeste den 1. Köln beim VfB Stuttgart ins Acheltelfinale des DFB-Pokals geschossen. Der Franzose sorgte am Mittwochabend (27.10.) nach seiner Einwechslung für die Entscheidung in einem zähen Spiel. Innerhalb von fünf Minuten war der 33-Jährige in der Schlussphase gleich zweimal zur Stelle (72./77.) und schoss den FC zu einem verdienten 2:0-Erfolg gegen offensiv harmlose Schwaben.

Didavi in der VfB-Startelf, Modeste beim FC zunächst nur auf der Bank

Seine Startelf hatte Trainer Pellegrino Matarazzo im Vergleich zum Last-Minute-Remis gegen Union Berlin (1:1) auf drei Positionen verändert: Für Nikolas Nartey, Atakan Karazor (muskuläre Probleme) und Hamadi Al Ghaddioui (Bank) starteten Orel Mangala, Daniel Didavi und Mateo Klimowicz. Auf Seiten der Kölner gab es gleich acht Wechsel. Unter anderem saß Stürmer Anthony Modeste nach seinem Doppelpack gegen Leverkusen am Wochenende zunächst nur auf der Ersatzbank. Von dort aus sah der 33-jährige Torjäger der Domstädter eine extrem zähe erste Halbzeit.

Kaum Torchancen in Durchgang eins

Beide Teams waren gut gestaffelt, Torchancen blieben absolute Mangelware. Stattdessen spielte sich das Geschehen meist im Mittelfeld ab. Die von Routinier Didavi angeleitete VfB-Offensive mühte sich zwar um spielerische Lösungen, war jedoch im letzten Drittel zu unpräzise und zu wenig zielstrebig. Einzig ein Distanzschuss von Innenverteidiger Konstantinos Mavropanos verdiente die Bezeichnung Torchance (44.). Da auch die FC-Angriffsreihe kaum etwas auf die Kette bekam, ging es torlos in die Kabinen.

Zähes Spiel auch in den zweiten 45 Minuten

Einen fußballerischen Leckerbissen bekamen die 26.375 Zuschauer in der Mercedes-Benz-Arena auch in den zweiten 45 Minuten nicht geboten. Gefährlich wurde es bezeichnenderweise fast ausschließlich nach Fernschüsse. So ließ FC-Keeper Marvin Schwäbe einen harmlosen Klimowicz-Schuss beinahe durch die Handschuhe flutschen (48.) und im Gegenzug prüfte Salih Özcan Stuttgart Schlussmann Fabian Bredlow (49.). Der Pokaltorhüter der Schwaben war auch in der 60. Minute gegen Sebastian Andersson zur Stelle.

Modeste sorgt für die Entscheidung: Doppelpack nach Einwechslung

Aus dem Spiel heraus entwickelte sich nach wie vor kaum etwas. Dafür leisteten sich beide Teams schlicht zu viele Unzulänglichkeiten. Das erste Tor des Abends erzielte schließlich Joker Anthony Modeste, der 18 Sekunden (!) Nach seiner Einwechslung einnetzte. Und der Franzose sorgte nach Vorarbeit des ebenfalls kurz zuvor eingewechselten Ondrej Duda für die Entscheidung (77.) an diesem aus VfB-Sicht enttäuschenden Pokalabend.