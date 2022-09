8. und 9. Spieltag: Stuttgart sonntags gegen Union

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Partien des 8. und 9. Bundesliga-Spieltags an den ersten beiden Oktober-Wochenenden zeitgenau angesetzt. Der VfB Stuttgart tritt demnach am Samstag, 1. Oktober, um 15.30 Uhr beim VfL Wolfsburg und am Sonntag, 9. Oktober, um 19.30 Uhr gegen den 1. FC Union Berlin an. Das gab die DFL am Donnerstag bekannt.

Der SC Freiburg spielt samstags (15.30 Uhr) gegen den 1. FSV Mainz 05 und sonntags (17.30 Uhr) bei Hertha BSC. Die TSG 1899 Hoffenheim ist sonntags (15.30 Uhr) bei der Hertha zu Gast und freitags (20.30 Uhr) gegen den SV Werder Bremen im Einsatz.