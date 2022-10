Abstiegskampf und Trainersuche: Wie VfB-Boss Wehrle die aktuelle Lage einschätzt

Der VfB Stuttgart steht am Samstagnachmittag (29.10.) gegen FC Augsburg massiv unter Druck. Auf das 0:5 beim BVB wird vom Vorstandschef Alexander Wehrle eine Reaktion gefordert: „Ich bin sicher, dass wir in der Mercedes-Benz Arena mit der Unterstützung unserer Fans wieder ein anderes Gesicht zeigen.“ Geäußert hat sich der Stuttgarter CEO in einem auf der Vereins-Homepage veröffentlichten Interview. Heiklen Themen konnte Wehrle so aus dem Weg gehen, Stellung zur aktuellen Situation hat er dennoch bezogen. Wenn auch auf die bequeme Art - und ohne kritische Nachfragen.

Klare Wehrle-Forderung: „Wir brauchen Punkte“

So ist beispielsweise weiterhin offen, wer der neue Cheftrainer am Wasen wird. Interimscoach Michael Wimmer wurde im Nachgang an die Klatsche in Dortmund in der Kabine informiert, dass er das Team mindestens bis zur WM-Pause betreuen darf und mittlerweile sogar einer von drei Kandidaten für den Cheftrainerposten ist. Dabei war Wimmer vom Klub zunächst als klare Zwischenlösung kommuniziert worden. Wehrle sagte dazu nun: „Bei noch vier Spielen innerhalb von zwei Wochen vor der WM-Unterbrechung brauchen wir keine täglichen Spekulationen, keine Unruhe, keine Nebenthemen. Wir brauchen Punkte.“

Man habe sich deshalb für den 42-Jährigen Fußballlehrer aus Niederbayern entschieden, „der die Liga und die Spieler kennt – und unter dessen Leitung die Mannschaft zwei überzeugende Heimspiele abgeliefert hat“. Warum dieser Weg nicht direkt nach der Entlassung von Pellegrino Matarazzo eingeschlagen wurde und sich die Verantwortlichen so unnötig unter (Zeit-) Druck gesetzt haben, bleibt weiter rätselhaft. Ebenso wie der Spannungsabfall der Mannschaft gegen den BVB und die Kommunikation der VfB-Entscheider. Dass Wimmer bis auf Weiteres im Amt bleibt, erfuhr beispielsweise mancher Profi erst in der Mixed-Zone des Signal-Iduna-Parks von den mitgereisten Journalisten.

Die Fans sind längst wieder in Alarmstimmung

Längst brodelt es wieder rund um den Traditionsverein aus Bad Cannstatt. Die Fans sind enttäuscht von den Darbietungen der Mannschaft, seit knapp einem Jahr warten sie auf einen Auswärtssieg. Und auch in der heimischen Arena gab es zuletzt nur selten Grund zur Freude. Die Siege gegen Bochum und Bielefeld waren da nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Viele Anhänger sind mittlerweile wieder in Alarmstimmung. Kann die aktuelle Führungscrew all die sportlichen, strukturellen und personellen Baustellen in den Griff bekommen?

Das drei Fragen umfassende Gespräch mit Wehrle verdeutlicht noch einmal, dass im roten Clubhaus auf Zeit gespielt wird. Im Winter wolle man die „grundsätzlichen Entscheidungen“ fällen. Grundlage dafür soll eine Analyse der bisherigen Saison sein. „Durch die lange Pause haben wir die Möglichkeit dazu. Die nutzen wir.“

Neben der Trainerfrage geht es bei diesen Weichenstellungen auch um die Zukunft von Sportdirektor Sven Mislintat. Sein Vertrag läuft im Sommer 2023 aus, das Verhältnis zu Sportvorstand Wehrle gilt als kompliziert, die Situation scheint verfahren. Auch weil sich der Klub in den letzten Wochen selbst blockiert.

Die Gespräche über eine neues Arbeitspapier für den Westfalen hätten eigentlich nach dem Ablauf der Sommer-Transferperiode starten und ein schnelles Ende finden sollen. Daraus wurde nichts. Die Installation der Vorstandsberater Sami Khedira und Philipp Lahm sowie die Einbindung von Christian Genter als künftigem Leiter der Lizenzspieler-Abteilung hatten im September für eine Eiszeit an der Mercedesstraße 109 gesorgt. Mislintat und sein Team waren in die Gespräche über die Rückholaktion der drei Ex-Profis nicht eingebunden. Es folgte eine Aussprache der beiden Asphaltiere und seitdem wird öffentlich beteuert, dass es keine Differenzen gebe.

„Die besten Argumente liefert man auf dem Platz“

In der WM-Pause wollen sich der CEO und der Sportdirektor nun zusammensetzen. Der Fahrplan für die Verhandlungen sei klar besprochen, betonte Wehrle: „Das werfen wir nicht alle drei Tage um und müssen es auch nicht jede Woche neu thematisieren. Aber wir müssen doch auch nicht drumherum reden: Entscheidungen im Fußball werden durch Ergebnisse beurteilt. Die besten Argumente liefert man auf dem Platz.“

In dieser Tonalität gilt das sowohl für Wimmer, der weiter auf den Chefposten hoffen darf, als auch für Sven Mislintat. Sein Kader muss in den verbleibenden vier Ligaspielen unter Beweis stellen, dass er konkurrenzfähig in der Bundesliga ist.