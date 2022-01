Al Ghaddioui verlässt den VfB: Wechsel nach Zypern zum FC Pafos

Stürmer Hamadi Al Ghaddioui verlässt den VfB Stuttgart und wechselt nach Zypern. Der 31-Jährige schließt sich allerdings nicht dem von Ex-VfB-Coach Alexander Zorniger trainierten Club Apollon Limassol an, um den es zuletzt Gerüchte gegeben hatte. Stattdessen unterschrieb er beim Ligakonkurrenten FC Pafos.

Lob von Sportdirektor Mislintat

Al Ghaddioui war im Sommer 2019 vom SSV Jahn Regensburg zum VfB gewechselt. In der laufenden Saison bestritt er zwölf Pflichtspiele für den Fußball-Bundesligisten und erzielte dabei drei Tore. Sein Vertrag bei den Schwaben wäre im Sommer ausgelaufen.

In Zypern erhält er laut Medienberichten einen Zweijahresvertrag plus Option auf eine Verlängerung. Bereits am Nachmittag soll er das erste Mal gemeinsam mit seinen neuen Teamkollegen auf dem Trainingsplatz stehen. Wie der kicker berichtet, fließt für den Transfer eine kleine Ablöse im fünfstelligen Bereich.

Al Ghaddioui habe in der Saison 2019/2020 «großen Anteil» am direkten Wiederaufstieg des VfB in die Bundesliga gehabt und sich «auch in Phasen mit wenig Einsatzzeiten immer im Sinne der Mannschaft verhalten», sagte Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat in einer Clubmitteilung vom Freitag (14.01.).

Am Morgen hatte sich der Spieler via Instagram bereits von den Fans verabschiedet. Die Anhänger haben den sympathischen Deutsch-Marokkaner trotz seiner seltenen Einsätze in ihr Herz geschlossen. Und werden ihn in guter Erinnerung behalten.