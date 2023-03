Bayerns Pavard drückt Ex-Club Stuttgart die Daumen

München (dpa) - Benjamin Pavard vom FC Bayern München fiebert im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga mit seinem Ex-Club VfB Stuttgart mit. «Es fällt mir wirklich schwer, den VfB in dieser Situation zu sehen. Ich hoffe, dass ihnen schnell die Wende gelingt und sie den Klassenerhalt schaffen», sagte Pavard bei Sport1 vor dem Auswärtsspiel des deutschen Meisters gegen den Tabellen-15. am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky). Der VfB sei ein besonderer und familiärer Verein, betonte der französische Nationalspieler.

Am Wochenende will Pavard aber keine Geschenke an seinen ehemaligen Club verteilen, sondern drei Punkte mit den Bayern holen und die Tabellenführung festigen. «Aber danach hoffe ich, dass sie alle anderen Spiele gewinnen werden», sagte der 26 Jahre alte Verteidiger. Für den VfB spielte Pavard von 2016 bis 2019, ehe er nach München wechselte.