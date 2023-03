Bleibt U19-Trainer Nico Willig beim VfB? Das sagt NLZ-Chef Thomas Krücken

Seit 2016 ist Nico Willig im Nachwuchsbereich des VfB Stuttgart tätig, seit 2018 ist es Cheftrainer der U19. Zuletzt häuften sich die Gerüchte, dass der 42-Jährige den VfB verlassen könnte. Was ist dran an den Spekulationen?

Will Jugendtrainer Nico Willig weg vom VfB Stuttgart?

Laut diversen Medienberichten ist die Zukunft des Jugendtrainers in Bad Cannstatt offener denn je. Der U19-Trainer suche eine neue Herausforderung und wolle den VfB verlassen, heißt es. Vermutlich deshalb, weil er für sich keine Zukunft in der Profi-Abteilung der Schwaben sieht. Zudem gebe es Unstimmigkeiten über die generelle Ausrichtung des Stuttgarter Nachwuchsleistungszentrum (NLZ), schreibt etwa der kicker.

NLZ-Direktor Thomas Krücken bezog gegenüber unserer Redaktion Stellung zu den Wechselgerüchten. „Nico Willig ist ein erfolgreicher U19-Trainer, der einen großen Anteil daran hat, dass sich viele Spieler sehr gut weiterentwickelt haben“, so der Nachwuchs-Chef.

Spieler wie Thomas Kastanaras, Lilian Egloff oder Florian Schock spielten unter dem 42-jährigen Coach und schafften so den Sprung in den Profikader. Dass man sich über die Ausrichtung des NLZ uneinig sei, dementiert Thomas Krücken. Für den NLZ-Chef gebe es "keinerlei Unstimmigkeiten.“

Bleibt Nico Willig U19-Trainer? Krücken will sich nicht festlegen

Nico Willig soll beim VfB also weiter Toptalente entwickeln. Von einem möglichen Abgang seines Aushängeschildes will Thomas Krücken deshalb nichts wissen. „Nico ist ein wichtiger Trainer in unserem Ausbildungsteam im NLZ und steht bei uns noch ein Jahr unter Vertrag.“ Bis 2024 läuft das Arbeitspapier des gebürtigen Tübingers noch.

Trainiert Nico Willig also auch in der kommenden Saison die U19 des VfB Stuttgart? NLZ-Chef Thomas Krücken will sich offensichtlich noch nicht festlegen. Auf Nachfrage heißt es aus Bad Cannstatt nur: „Auf mich ist noch kein anderer Verein zugekommen.“

Thomas Krücken: Trainerwechsel gehören im NLZ dazu

Der SC Freiburg II gilt als möglicher neuer Arbeitgeber des Jugendtrainers. Der dortige Drittliga-Trainer Thomas Stamm könnte den Verein verlassen und Nico Willig damit die Türe in den Profi-Herrenfußball öffnen. „Ein NLZ ist immer auch eine Entwicklungswerkstatt eines Vereins. Wir entwickeln nicht nur Spieler, sondern auch Mitarbeiter und Trainer“, sagt Thomas Krücken.

„Dass ein Trainer wie Nico Willig Begehrlichkeiten weckt, ist normal und für uns als NLZ ja auch ein Erfolg, wenn ein Trainer den nächsten Entwicklungsschritt geht. Dies gehört dazu und es rücken immer jüngere Trainer nach.“ Klingt danach, als würde sich der VfB hinter verschlossenen Türen auf alle Eventualitäten vorbereiten - auch auf einen Abgang des U19-Trainers.