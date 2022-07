Bundesliga-Spiele 1 bis 7 terminiert: VfB Stuttgart gegen RB Leipzig am Sonntag

Die Deutsche Fußballliga (DFL) hat die ersten sieben Bundesliga-Spieltage terminiert. Der VfB Stuttgart spielt laut der Homepage der DFL fünfmal am Samstag und zweimal am Sonntag, jeweils um 15.30 Uhr. Das erste Heimspiel der neuen Saison 2022/23 gegen RB Leipzig findet damit am Sonntag (07.08.) statt, das erste Auswärtsspiel in Bremen am Samstag (13.08.).

Die ersten Partien im Überblick: