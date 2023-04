Can statt Süle in BVB-Abwehr: VfB mit Ex-Dortmunder Zagadou

Stuttgart (dpa) - Titelanwärter Borussia Dortmund setzt im Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf fast genau die gleiche Startelf wie beim 2:1-Sieg gegen den 1. FC Union Berlin vor einer Woche. Der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga muss auf den angeschlagenen Innenverteidiger Niklas Süle verzichten, der in der Abwehr von Nationalmannschaftskollege Emre Can vertreten wird. Cans Position im Mittelfeld nimmt stattdessen Salih Özcan ein. Kapitän Marco Reus sitzt erneut auf der Bank.

Auch beim abstiegsgefährdeten VfB gibt es im Vergleich zum 3:2-Sieg beim VfL Bochum am vergangenen Wochenende nur eine Änderung: Verteidiger Hiroki Ito fällt wegen eines Infekts aus und wird durch den früheren Dortmunder Dan-Axel Zagadou ersetzt.