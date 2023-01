Deadline-Day beim VfB: Ahamada, Sosa, Waldschmidt - wer kommt noch, wer geht?

Das Transferfenster in der Fußball-Bundesliga schließt am 31. Januar um 18 Uhr. Noch hat der VfB Stuttgart ein paar Stunden Zeit, um auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. Müssen die Schwaben noch einen Spieler abgeben? Verpflichtet Sportdirektor Fabian Wohlgemuth noch einen neuen Profi? Die Transfergerüchte kochen am letzten Tag erfahrungsgemäß hoch - daher geben wir einen Überblick.

Mögliche Abgänge beim VfB Stuttgart

Mit Alexis Tibidi hat ein Spieler Bad Cannstatt bereits verlassen. Der 19-Jährige schließt sich mit sofortiger Wirkung dem französischen Erstligisten ESTAC Troyes an. Der Tibidi-Abgang spülte den Schwaben ein wenig Geld in die Kassen. Verkaufen die Stuttgarter einen weiteren Spieler, um ihren finanziellen Spielraum noch zu vergrößern?

Naouirou Ahamada

Dass der 20-Jährige zu Crystal Palace wechselt, scheint beschlossene Sache. Der Mittelfeldspieler befindet sich bereits zum Medizincheck in England. "Er ist momentan in London", bestätigte Trainer Bruno Labbadia auf der Pressekonferenz vor dem Paderborn-Spiel. Es sei aber "noch nichts spruchreif, weil noch nichts unterschrieben ist."

Alles spricht aber dafür, dass Ahamada den VfB noch am 31. Januar verlässt. Durch den Wechsel erhält der VfB wohl zwischen zehn und zwölf Millionen Euro. Genug Geld, um selbst nochmal aktiv zu werden.

Borna Sosa

Der Kroate vermeidete zuletzt ein klares Bekenntnis zum VfB. "Alles kann passieren, alles ist offen", sagte der Linksfuß zuletzt bei Sky. Transfergerüchten zufolge soll Bayer Leverkusen immer noch auf der Suche nach einem Linksverteidiger sein - und ein Auge auf Borna Sosa geworfen haben.

Ob der VfB einen seiner besten Spieler auf den letzten Drücker abgeben will, ist unklar. Die Stuttgarter haben keinen weiteren gelernten Linksverteidiger im Kader und dürften so schnell keinen adäquaten Ersatz finden. Aber: Stimmt das Angebot, dürften die Schwaben ihren WM-Dritten wohl ziehen lassen.

Ömer Beyaz

Dass der 19-Jährige erneut verliehen werden soll, ist beim VfB kein Geheimnis. Zuletzt scheiterte die Leihe mit dem Zweitligisten FC Magdeburg, bei den Schwaben spielt der junge Türke aber keine Rolle. Fraglich ist, ob ein passender Abnehmer für den Mittelfeldspieler gefunden wird.

Mögliche Zugänge beim VfB Stuttgart

Mit Genki Haraguchi und Gil Dias hat Sportdirektor Fabian Wohlgemuth bereits zwei Neuzugänge präsentiert. Auch Jovan Milosevic wechselt an den Neckar - allerdings erst ab dem Sommer 2023. Wechselt noch ein weiterer Profi nach Stuttgart?

Luca Waldschmidt

Was bei Josha Guilavogui nicht geklappt hat, könnte jetzt bei Luca Waldschmidt funktionieren: Der VfB Stuttgart könnte den Profi des VfL Wolfsburg an den Neckar lotsen. Nach Informationen des Kickers liebäuelt der 26-Jährige mit einem Wechsel nach Bad Cannstatt.

Der Angreifer, der auch als hängende Spitze spielen kann, hat allerdings noch einen Vertrag bis 2025. Daher steht eine mögliche Leihe im Raum.