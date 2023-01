Der VfB im Verletzungspech: Diese Startelf-Optionen hat Labbadia gegen Leipzig

Am Freitagabend (27.01.) trifft der VfB Stuttgart auf RB Leipzig. Die Situation der Schwaben könnte vor dem Auswärtsspiel kaum komplizierter sein: Gleich fünf Stammkräfte drohen gegen die Roten Bullen auszufallen. Wie kann der VfB die Verletzungen kompensieren? Und welche Optionen hat Trainer Bruno Labbadia?

Verletzungspech beim VfB: Tomas und Silas fallen aus

„Wenn wir Pech haben, müssen wir die halbe Mannschaft ersetzen.“ Das ist die ernüchternde Aussage des VfB-Trainers auf der Pressekonferenz vor dem Leipzig-Spiel. „Gestern war kein erfreulicher Tag – und der Abend wurde immer mieser“, so Labbadia. Am Mittwochabend (25.01.) flatterte eine Hiobsbotschaft nach der anderen ins Postfach an der Mercedesstraße. Den VfB verfolgt enormes Verletzungspech – und die Vorzeichen für ein Auswärtsspiel bei den formstarken Leipzigern könnten kaum schlechter sein.

Die beiden Angreifer Tiago Tomas und Silas fallen definitiv aus, auch Naouirou Ahamada fehlt nach seiner dämlichen Gelb-Roten Karte. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, drohen auch noch die Innenverteidiger Konstantinos Mavropanos und Hiroki Ito auszufallen: Bei beiden Profis ist noch unklar, ob sie die Reise in die Messestadt antreten können. „Das ist eine Situation, die wir uns so nicht gewünscht haben“, sagte der Trainer. „Das Spiel gegen Hoffenheim hat uns echt Körner gekostet. Ich muss mindestens drei Spieler reinwerfen, die bislang noch nicht so viel gespielt haben. Aber ich bin kein Freund von Jammern.“

Millot und Führich in die VfB-Startelf?

Bruno Labbadia fragt sich also zu Recht: „Wie kriegen wir morgen eine Mannschaft auf den Platz, die Leipzig Paroli bieten kann?“ Für Silas und Tomas dürften Chris Führich und Juan Jose Perea ins Spiel kommen. Labbadia lobte die Profis nach ihren Einwechslungen gegen Hoffenheim: „Beide haben Schwung reingebracht.“

Enzo Millot dürfte Naouirou Ahamada ersetzen. Der junge Franzose konnte im Trainingslager auf sich aufmerksam machen und wird wohl auf der Achter-Position auflaufen. Lilian Egloff könnte die Position zwar auch ausfüllen, für das Eigengewächs ist aktuell aber eher kein Platz in der Startelf.

Wie stellt Labbadia die Abwehr gegen Leipzig auf?

Knifflig wird es dann bei der Frage, wie Labbadia die möglichen Ausfälle seiner beiden Stamm-Innenverteidiger auffängt. Mavropanos konnte laut Labbadia nach dem Hoffenheim-Spiel „auf einem Auge nichts sehen“, Ito kämpft mit „Problemen an der Wade“. Sollten beide Profis ausfallen, wäre das der Worst Case für die Stuttgarter. Da Dan-Axel Zagadou nach seinem doppelten Bänderriss weiter keine Option ist, müsste Labbadia seine Abwehrreihe komplett umstellen.

Waldemar Anton müsste zurück in die IV rücken, daneben dürfte Atakan Karazor spielen. Der junge Antonis Aidonis wäre gegen die Leipziger Angreifer Timo Werner und André Silva wohl hoffnungslos überfordert – und damit keine Option. Pascal Stenzel (oder Josha Vagnoman) als Rechtsverteidiger und Nikolas Nartey als Linksverteidiger komplettieren die Abwehrreihe.

Das Problem dieser Gedankenspiele: Wataru Endo müsste für Karazor als Anker-Sechser auflaufen, was wiederum eine Achter-Position offenlässt. Hier könnte dann unverhofft doch Lilian Egloff in die Startelf rutschen.

Bleibt für Bruno Labbadia also zu hoffen, dass wenigstens einer der beiden Innenverteidiger rechtzeitig fit wird. So müsste nur Waldemar Anton seine Position wechseln – und Karazor und Endo könnten im Mittelfeld für Stabilität sorgen. „Wir müssen genau schauen, was zu diesem Spiel und zu dieser Mannschaft passt“, sagte Labbadia zur möglichen Startelf gegen Leipzig. „Wir haben eine Idee im Kopf, wie wir es machen werden.“ Spätestens am Freitagabend wissen es dann auch die VfB-Fans.

So könnte der VfB spielen:

Müller – Nartey, Ito, Anton, Stenzel – Karazor, Endo, Millot – Führich, Guirassy, Perea