Der VfB und Bruno Labbadia - kein „perfektes Match“? Große Diskussion im Podcast

Der VfB Stuttgart steckt weiter mitten drin im Abstiegskampf der Bundesliga. Trainer Bruno Labbadia und das Team kommen im Tabellenkeller einfach nicht vom Fleck. Aus seinen ersten acht Liga-Spielen holte der 57-Jährige nur einen Sieg. „Ich glaube nicht, dass es ein perfektes Match ist“, sagte jetzt Sven Mislintat beim TV-Sender Sky über die Konstellation zwischen dem VfB und Labbadia. Was ist dran an der These des ehemaligen Kaderplaners? Das diskutieren unsere Reporter Danny Galm und Simeon Kramer in einer neuen Folge von „Wir reden über den VfB“, dem Fußball-Podcast aus dem Zeitungsverlag Waiblingen.

Die Themen im Überblick:

Rückblick: Motiviert gegen Bayern - aber keine Punkte (ab 01:23)

Die Lage beim VfB: Diskussion zur These von Ex-Sportchef Mislintat (ab 11:36)

Die Lage der Liga: Vierkampf um den Klassenerhalt (ab 35:50)

Update von der PK: Wer ist fit, was sagt Labbadia? (ab 44:35)

Ausblick aufs Wochenende: Was den VfB in Frankfurt erwartet (ab 49:39)

Hier geht's zur aktuellen Ausgabe:

