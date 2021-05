Durch Ligaverbleib: Naouirou Ahamada bleibt beim VfB Stuttgart

Stuttgart (dpa) - Mittelfeldmann Naouirou Ahamada ist ab sofort fester Spieler des VfB Stuttgart. Durch den souveränen Verbleib in der Fußball-Bundesliga griff die Kaufvereinbarung der Schwaben für das bislang vom italienischen Topclub Juventus Turin ausgeliehene Talent. Die Ablösesumme für den 19 Jahre alten Franzosen soll rund 1,5 Millionen Euro betragen. Ahamada bestritt für den VfB in der abgelaufenen Saison je sechs Partien in der Bundesliga und der Regionalliga Südwest. Über die Laufzeit seines künftigen Vertrags bei den Stuttgartern ist bislang nichts bekannt.

© dpa-infocom, dpa:210525-99-737457/2