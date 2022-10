Einlass-Chaos vor Pokalspiel: Wie der VfB solche Szenen künftig verhindern will

Einigen Fans dürfte der 6:0-Sieg des VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld in schlechter Erinnerung bleiben. Nicht etwa wegen der Leistung der Mannschaft, sondern weil es beim Einlass in die Cannstatter Kurve große Probleme gab. Lange Wartezeiten und ein Gedränge vor den Drehkreuzen vermieste vielen Stadionbesuchern den Start ins Spiel. Nun haben der VfB und die Polizei Stuttgart zu den Vorfällen Stellung bezogen.

Polizei Stuttgart bestätigt die chaotische Lage vor dem Spiel

„Ich bin über 45 Minuten angestanden, es war totales Chaos.“ Mit diesen Worten schilderte eine Twitter-Userin ihre Erlebnisse. „Die Drehkreuze funktionieren nicht“, schrieben andere. Es war auch von einer Schlägerei bei den Ordnern und einem jungen Fan mit Kreislaufproblemen die Rede. Die Einlass-Situation vor dem DFB-Pokalspiel hatte durchaus chaotische Züge – alles dokumentiert durch Bilder und Videos in den sozialen Netzwerken.

Aus Sicht der Stadionbesucher waren die Schuldigen schnell gefunden: die Drehkreuze. Diese hatten Probleme, die Online-Tickets (Papier oder Digital) auszulesen. Dadurch bildete sich eine große Schlange, die sich bis zur Sportsbar Palm Beach und an die Mercedesstraße staute. Viele Fans waren frustriert, es kam zu Geschubse und Gedränge – bis die Ordner an den Drehkreuzen kapitulierten und die Stadionbesucher durchwinkten.

Die Polizei Stuttgart bestätigte auf Nachfrage unserer Redaktion das Chaos rund um den Einlass an der Cannstatter Kurve. „Wir haben die Lage mitbekommen und die Videos in den sozialen Netzwerken gesehen“, so Pressesprecherin Ilona Bonn. Bevor die Polizei eingreifen musste, habe sich die Situation aber beruhigt, weil die Fans ohne Ticket-Kontrolle ins Stadion gelassen wurden.

VfB hat die Probleme intern aufgearbeitet: Was soll besser werden?

Ob es eine Schlägerei gegeben habe oder ein junger Fan mit Kreislaufproblemen behandelt wurde, konnte die Polizei nicht sagen. „Sollte es eine Schlägerei oder Ähnliches gegeben haben, wurde das bei uns nicht gemeldet.“ Ilona Bonn betont aber auch: „Das muss aber nicht heißen, dass nichts passiert ist.“ Grundsätzlich sei die Polizei für alle Straftaten rund um das Stadion zuständig – der Einlass liege aber in der Zuständigkeit des VfB.

Auch im roten Clubhaus an der Mercedesstraße ist inzwischen klar: Der Einlass an der Cannstatter Kurve verlief nicht reibungslos. „Da kamen viele Umstände zusammen: Die späte Anstoßzeit plus die Tatsache, dass viele Fans unterm Strich deutlich später ans Stadion gekommen sind als an einem Samstagsspiel“, so ein Sprecher des VfB Stuttgart. Außerdem verzögere die bauliche Situation während der Umbauphase den Zugang zur Cannstatter Kurve.

Das eigentliche Problem: Da es bei einem Pokalspiel keine Dauerkarten gibt, wollten rund 17.000 Fans per Smartphone oder "Print@Home"-Ticket in die Cannstatter Kurve. Da die Lesergeräte Plastik-Dauerkarten aber deutlich schneller und reibungsloser erfassen können, behinderte das den Ablauf an den Drehkreuzen. So erklären sich die Verantwortlichen auch das Gedränge vor dem Einlass.

Drehkreuze sollen ausgetauscht werden - aber Papier-Tickets bleiben

Gegen 20.45 Uhr hat sich der VfB deshalb entschieden, die Ticket-Kontrollen auszusetzen und die Fans ins Stadion zu lassen. Personenkontrollen wurden aber weiter durchgeführt. Der Stuttgarter Bundesligist will zudem betonen: „Wir haben nicht weniger Personal, weniger Drehkreuze oder weniger Eingänge als sonst benutzt.“ Außerdem: „Keines der Drehkreuze war kaputt.“ Auch von einer Schlägerei habe der VfB keine Kenntnis.

Wie lässt sich das Problem also in Zukunft lösen, ohne zwei Stunden vor Anpfiff am Einlass zu sein? Im ersten Schritt sollen neue Drehkreuze angeschafft werden, heißt es von der Mercedesstraße. Ob das bald passiert oder erst mit der Fertigstellung der Haupttribüne Ende 2023, sei noch offen. Fakt ist aber: die neuen Drehkreuze kommen. Auch über die Umstellung auf ein rein digitales Ticket via Smartphone, wie es bereits beim FC Bayern und dem 1. FC Köln eingesetzt wird, wurde nachgedacht. Nach Rücksprache mit dem Fanausschuss habe man sich aber dagegen entschieden.

„Es ist der klare Wunsch der Fans, weiter alle Ticketformen anzubieten“, heißt es aus dem roten Clubhaus. Das bedeutet im Umkehrschluss: Solange der Umbau läuft, müssen sich die Fans weiter auf Probleme einstellen – vor allem an der Cannstatter Kurve. „Man muss leider aktuell mehr Geduld mitbringen. Es passen nicht mehr Drehkreuze und Eingänge hin, also bereits da sind.“

Der VfB empfiehlt deshalb allen Fans, für die Dauer des Stadionumbaus früher ans Stadion zu kommen, als sie es gewohnt waren. Mit der Hoffnung, dass solche Szenen wie vor dem Pokalspiel gegen Bielefeld künftig nicht mehr vorkommen.