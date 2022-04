Endo und Karazor fehlen gegen Mainz: Diese Optionen hat VfB-Trainer Matarazzo

Schlechte Nachrichten für den VfB Stuttgart: Beim kommenden Auswärtsspiel am Samstag (16.04.) bei Mainz 05 bricht den Schwaben das Zentrum im Mittelfeld weg. Sowohl Kapitän Wataru Endo als auch Abräumer Atakan Karazor fehlen beim Duell mit den Nullfünfern. Trainer Pellegrino Matarazzo muss sein Team erneut umbauen. Diese Optionen hat er.

Corona-Pech beim VfB: Der eine Führungsspieler kommt zurück, der andere fällt aus

Die Trainingswoche des Stuttgarter Bundesligisten startete am Montagmittag (16.04.) mit einer schlechten Nachricht: Wataru Endo befindet sich in Quarantäne. Der Kapitän wurde positiv auf das Virus getestet und fehlt beim so wichtigen Auswärtsspiel in Mainz.

Endo ist nicht der einzige Spieler, auf den Trainer Pellegrino Matarazzo verzichten muss. Auch Atakan Karazor wird das Mainz-Spiel nur von der Tribüne aus verfolgen müssen. Der Abräumer sah gegen den BVB seine fünfte Gelbe Karte. Damit fallen die zwei zentralen Mittelfeldspieler im „Trichter“-System des VfB-Coaches aus. Bitter, da gerade dieses Duo in den vorangegangenen Partien für mehr Stabilität, für eine bessere Konterabsicherung und mehr Zweikampfstärke gesorgt hat.

Nun steht Matarazzo vor einer schwierigen Entscheidung: Wie ersetzt er die beiden Schlüsselspieler in seinem System? Denn während Orel Mangala und Chris Führich um die dritte Position im „Trichter“ kämpften, waren Endo und Karazor ohne jeden Zweifel gesetzt. Diese drei Optionen hat der VfB-Coach:

Option 1: Endo und Karazor werden eins zu eins ersetzt

Die wohl wahrscheinlichste Option für das Mainz-Spiel: Pellegrino Matarazzo vertraut weiter auf sein Trio vor der Abwehr und ersetzt die beiden Schlüsselspieler mit Profis aus der zweiten Reihe. Chris Führich dürfte nach der Kalajdzic-Rückkehr wieder ins Zentrum rutschen, zudem kehrt Orel Mangala auf seine angestammte Position zurück. Bleibt noch die dritte Position.

Dort dürften Enzo Millot und Philipp Förster die größten Chancen haben. Für Millot spricht, dass der junge Franzose zuletzt öfters eingewechselt wurde und seit Wochen voll im Training ist. Das wäre allerdings der erste Startelf-Einsatz für den 19-Jährigen. Philipp Förster hingegen bringt mehr Bundesliga-Erfahrung mit. Zudem kam der 27-Jährige schon des Öfteren auf der Achter-Position zum Einsatz, traf dabei unter anderem beim 2:2 gegen Hertha BSC Berlin. Naouirou Ahamada ist keine Option, der junge Franzose fällt den Rest der Saison aus.

Option 2: Systemumstellung auf 4-2-3-1

Alternativ könnte Trainer Pellegrino Matarazzo seinen „Trichter“ vor der Abwehr auflösen und mit nur zwei nominellen Sechsern spielen. Das würde bedeuten, dass der VfB-Coach seine Elf in einem 4-2-3-1 auf den Rasen schicken könnte. Mangala und Führich (oder Millot/Förster) könnten zentral vor der Abwehr spielen. Die Zehner-Position könnte ebenfalls durch Führich oder Förster besetzt werden. Hier hat Matarazzo genug Optionen.

Fraglich ist jedoch, ob der Coach wirklich auf seinen „Trichter“ verzichten wird. Gerade diese Systemumstellung, an der im Kurz-Trainingslager in Marbella zusammen mit einer Vierer-Kette getüftelt wurde, sorgte in den vergangenen Wochen für die nötige Stabilität. In diversen Presserunden verwies Matarazzo auf die Wichtigkeit dieses Trios vor der Abwehr – eher unwahrscheinlich, dass er nur mit zwei Sechsern aufläuft.

Option 3: Neue Defensiv-Struktur mit einer Dreier-Kette

Nicht nur drei Sechser, auch drei zentrale Innenverteidiger könnten für mehr Stabilität im Zentrum der Stuttgarter sorgen. Während auf der Sechser-/Achterposition zwei Spieler ausfallen, kehrt in der Abwehr ein Spieler zurück: Waldemar Anton. Der Verteidiger kehrt nach seiner Gelbsperre zurück ins Team.

Mit Mavropanos, Anton und Ito könnte Matarazzo in Mainz eine Dreier-Kette aufbieten. Im Zentrum vor der Abwehr könnten sich der spielstarke Mangala und der laufstarke Führich auf der Doppel-Sechs gut ergänzen – mit dem beruhigenden Wissen, im Rücken noch drei Innenverteidiger zu haben. Dass Matarazzo seine Defensiv-Struktur aber komplett über den Haufen wirft, scheint nahezu ausgeschlossen. Damit würde er zu viel riskieren.