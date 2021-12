Ex-Kapitän des VfB Stuttgart: Arminia Bielefeld verpflichtet Gonzalo Castro

Arminia Bielefeld hat am Dienstagnachmittag (21.12.) den zuletzt vereinslosen Gonzalo Castro verpflichtet. Der 34-jährige Mittelfeldspieler, der bis Sommer dieses Jahres als Kapitän des VfB Stuttgart aktiv gewesen war, unterzeichnete einen Vertrag bis zum Ende der aktuellen Saison plus Option auf eine Verlängerung.

„Gonzalo ist ein sehr guter Fußballer, der mit jeder Menge Erfahrung aus allen möglichen Situationen im Profifußball ausgestattet ist – er hat Aufstiege und Europapokal-Abende ebenso erlebt, wie er schwierige Phasen mit seinen Vereinen durchgestanden hat“, freut sich Arminia-Coach Frank Kramer.

Castro soll zur Soforthilfe im Abstiegskampf werden

Aktuell rangieren die Ostwestfalen auf einem direkten Abstiegsplatz. Der Abstand auf den VfB Stuttgart auf dem Relegationsrang beträgt allerdings lediglich einen Zähler: „Was wichtig für die aktuelle Situation ist, ist Ruhe, und genau die war hier auch in den letzten Wochen schon spürbar. Obwohl es nicht so gut lief, ist nicht viel Hektik entstanden. Das ist das Wichtigste, was man in so einer Phase haben muss und auch haben kann“, sagt Castro über seine neue Aufgabe beim DSC.

„Er hat seit mehr als 15 Jahren in der Bundesliga und in internationalen Wettbewerben seine unbestrittenen Qualitäten bewiesen und war auf seinen Stationen stets eine wichtige Führungsfigur. Diese Rolle soll Gonzalo auch bei uns einnehmen, um die jungen Spieler auf und außerhalb des Platzes zu führen und zu fördern“, beschreibt Arminias Geschäftsführer Sport Samir Arabi seine jüngste Neuverpflichtung, die zur Soforthilfe im Abstiegskampf werden soll.

Gemeinsam mit seinen neuen Mannschaftskollegen steigt der fünfmalige deutsche Nationalspieler am 28. Dezember in das Training zur Rückrunden-Vorbereitung ein.