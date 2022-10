Gegen Bochum: Wie VfB-Interimstrainer Michael Wimmer die Wende einleiten will

Die Aufregung war Michael Wimmer anzumerken. Zumindest zu Beginn der Pressekonferenz vor dem Kellerduell gegen den VfL Bochum. Am Samstagnachmittag (15.10.) will der Interimstrainer des VfB Stuttgart die Wende einleiten. Und dafür musste er das Team zunächst aufrichten. „Auch die Mannschaft hat das emotional getroffen. Am Dienstag war sie noch gedrückt“, gab der 42-Jährige einen Einblick ins Innenleben der Truppe nach der Entlassung von Pellegrino Matarazzo.

„Wir haben das weggesteckt und werden am Samstag gut performen“

In der Kürze der Zeit will Wimmer nicht „krampfhaft“ etwas an den Abläufen oder der Taktik verändern. Sicherheit und die nötige Lockerheit wollte er seinen Spielern geben. „Wir haben das weggesteckt und werden am Samstag gut performen“, so Wimmer.

Neben der klassischen Gegnervorbereitung (Wimmer: „Sie haben durch den Sieg gegen Frankfurt Selbstvertrauen getankt“) standen daher unter der Woche vor allem Torabschlüsse im Fokus. Auf diese Weise sollten schon im Training Erfolgserlebnisse und damit verbunden Selbstvertrauen für das Duell mit dem Schlusslicht gesammelt werden.

Assistiert wird der bisherige Co-Trainer Wimmer von Techniktrainer Nate Weiss und Spielanalyst Max Lesser. Wie lange in dieser Konstellation gearbeitet wird, ist noch nicht klar. Fest steht für Wimmer lediglich: „Ich mache das so lange, bis ein neuer Trainer da ist.“

So ist die Personalsituation vor dem Bochum-Spiel

Personell kann er am Wochenende auf Abwehrchef Waldemar Anton bauen, der gegen Union eine Platzwunde erlitten hatte, mittlerweile aber regulär am Teamtraining teilnimmt. Verletzungsbedingt fehlt weiter der rechte Halbverteidiger Josha Vagnoman (Knochenödem).

Gesperrt sind Stürmer Serhou Guirassy (Gelb-Rote Karte) und Mittelfeldspieler Atakan Karazor (fünfte Gelbe Karte). Man habe hierfür genügend Alternativen, so Wimmer. So stehen für die vakante Position im Angriff Silas, Luca Pfeiffer, Juan Perea und der junge Thomas Kastanaras bereit, im Zentrum könnte Nikolas Nartey übernehmen. Oder rückt womöglich der gelernte Innenverteidiger Anton auf die Sechs und Dan-Axel Zagadou übernimmt dessen Posten in der Abwehrzentrale?

An der bisherigen taktischen Grundausrichtung dürfte sich jedenfalls nichts Grundlegendes ändern. „Von der Systematik her werden wir nicht alles umwerfen“, sagte Wimmer, „Rino und meine Spielphilosophie sind sehr ähnlich. Wir wollen offensiv und mutig spielen und die Fans mitnehmen.“