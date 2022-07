Generalprobe geglückt: Warum der VfB gut gerüstet scheint für die neue Saison

Bereits nach 30 Sekunden war Gennaro Gattuso auf Betriebstemperatur. Der italienische Weltmeister von 2006 sitzt inzwischen als Chefcoach des FC Valencia auf der Trainerbank. Wobei der 46-Jährige den bequem gepolsterten Recaro-Sitz in der Stuttgarter Mercedes-Benz-Arena am Samstagnachmittag (23.07.) mehr oder minder unbenutzt zurückgelassen hat.

War in Stuttgart schnell auf Betriebstemperatur: Der ehemalige Mittelfeld-Stratege Gennaro Gattuso. © Danny Galm

Wie seinerzeit auf dem Platz für die Squadra Azzurra oder den AC Milan ist der ehemalige Mittelfeld-Stratege auch an der Seitenlinie mit vollem Einsatz bei der Sache. Und beim Gastspiel seiner „Fledermäuse“ gegen den VfB Stuttgart hatte der 44-Jährige allen Grund, seine Spieler lautstark anzutreiben und neu zu ordnen. Er schimpfte, gestikulierte und marschierte vom Anpfiff weg in seiner Coachingzone hin und her wie ein Tiger in seinem Käfig.

Der VfB spielt griffig und energiegeladen

Letztlich musste sich der Vorjahresneunte der Primera Divison mit 2:5 den spielstarken Schwaben geschlagen geben. Gattuso war bedient, mit seinem Trainerkollegen Pellegrino Matarazzo gab es nach dem Abpfiff lediglich einen kurzen Handschlag. Der Höflichkeit halber. Dann dampfte der Heißsporn aus Kalabrien ab in Richtung Kabine. Und Matarazzo blieb mit einem zufriedenen Lächeln zurück auf dem Rasen.

Sechs Tage vor dem Pflichtspiel-Auftakt im DFB-Pokal gegen Drittligist Dynamo Dresden präsentierten sich die Weiß-Roten griffig und energiegeladen. Die Frühform passt in jedem Fall. Der VfB ist startklar.

Mit dem Selbstbewusstsein aus fünf siegreichen Vorbereitungsspielen geht es nun in die letzten Trainingstage vor dem Start in die Saison 2022/23. „So ein Spiel darf man natürlich nicht überbewerten, aber das 5:2 ist schon ein gutes Ergebnis“, freute sich auch Sportdirektor Sven Mislintat: „Das war ein richtig krasser Test.“ Der Gegner aus dem Südosten Spaniens sei schon „eine richtige Hausnummer“ gewesen.

Matarazzo zufrieden mit dem Teamspirit

Naturgemäß konnten sich die Torschützen - Tiago Tomas (16./44.), Silas (56.), Juan Jose Perea (58.) und Darko Churlinov (90.) - in den Fokus spielen. Doch das Team überzeugte vor allem im Kollektiv. Und die Sturmreihe auch ohne den früh ausgewechselten Sasa Kalajdzic.

„Viele Spieler machen Schritte. Und manche haben in der Vorbereitung auch zwei gemacht“, sagte Matarazzo nach der Partie: „Es sind alle gut dabei. Das spricht für den Mannschaftsgeist.“ Dennoch gibt es noch Arbeit für den Coach - und daher keinen Grund für eine verführte Euphorie: „Wir wissen, woran wir noch arbeiten müssen.“ Zum Beispiel an Standardsituationen (offensiv wie defensiv) und dem mitunter unentschlossenen Abwehrverhalten.

Nichtsdestotrotz haben die Stuttgarter die knapp einmonatige Saisonvorbereitung bislang gut genutzt. Im intensiven Trainingslager im Allgäu wurden die Grundlagen gelegt. Sowohl im taktischen als auch im athletischen Bereich. Das Fundament des Trainers steht. Und die zweite Reihe dahinter scharrt mit den Hufen und macht der A-Elf ordentlich Dampf. Das Leistungsklima im Kader ist hoch wie lange nicht. Selbst die jüngsten Ausfälle von Nikolas Nartey, Tanguy Coulibaly und Thomas Kastanaras fängt die Gruppe um Kapitän Wataru Endo scheinbar problemlos auf.

Geglückte Generalproben als schlechtes Omen

Auch hat der Coach mit dem 3-5-2-System seine taktische Grundausrichtung (wieder)gefunden. Zudem sind Hierarchie und Führungsstruktur im Kader klar geregelt. Der VfB scheint gut gerüstet für die neue Saison. Und das, obwohl eine geglückte Generalprobe in der jüngeren VfB-Vergangenheit meist kein gutes Omen für die darauffolgende Spielzeit war: So folgte 2015 nach einem starken Auftritt gegen Manchester City (4:2) und 2018 auf ein beachtliches Remis gegen Atletico Madrid (1:1) jeweils der Abstieg in die 2. Liga. Vorgewarnt sind sie im Schwabenland also.