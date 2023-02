Guirassy, Neuzugänge und die Moral: Drei VfB-Mutmacher für den Abstiegskampf

Nach dem couragierten (aber erfolglosen) Auftritt beim Spitzenteam in Leipzig holt der VfB Stuttgart im DFB-Pokal den herbeigesehnten ersten Sieg unter Trainer Bruno Labbadia. Die Schwaben haben zwar immer noch unübersehbare Probleme im Offensivspiel. Weil aber die Neuzugänge direkt funktionieren, die Moral im Team stimmt und Stürmer Serhou Guirassy weiter im Flow ist, schöpft der Klub neuen Mut im Abstiegskampf.

„And now Goal“ – die Stuttgarter Variante

Aus dem denkwürdigen Champions League Finale von 2012 zwischen dem FC Bayern München und dem FC Chelsea ist folgende Episode überliefert: Kurz bevor Londons Stürmer Didier Drogba aus dem „Finale dahoam“ ein „Drama dahoam“ werden ließ, stellte sich David Luiz neben Bayern-Mittelfeldspieler Bastian Schweinsteiger und raunte ihm ins Ohr: „And now Goal“. Genauso kam es.

Nun ist nicht bekannt, ob ein Verteidiger des VfB Stuttgart am Dienstagabend (31.01.) ähnlich hellseherische Fähigkeiten bewies und einem Spieler des SC Paderborn ins Ohr flüsterte, dass Stürmer Serhou Guirassy in wenigen Augenblicken für einen Last-Minute-Sieg der Stuttgarter im Pokal-Achtelfinale sorgen wird. Guirassy war das herzlich egal. Wuchtig köpfte er die 17. VfB-Ecke des Spiels in die Maschen. Und ab ging es zum Jubeln mit den mitgereisten 1700 Fans aus dem Ländle.

Zwar stand der Bundesligist im Duell mit dem Zweitliga-Fünften schon mit einem Bein im Pokalaus, doch der Kopfball von Guirassy und ein Traumtor von Neuzugang Gil Dias bewahrten den VfB vor der Schmach. Der erste Erfolg unter dem neuen Trainer Bruno Labbadia soll nun zu einem Sieg mit Signalwirkung werden. Und Schwung für den Kampf um den Klassenerhalt bringen.

Dabei taten sich die Weiß-Roten auf dem tiefen Rasen und gegen einen tiefstehenden Gegner lange Zeit schwer. Der Stuttgarter Spielvortrag war im letzten Drittel über weite Strecken zu fehlebehaftet. „Wir müssen an der Präzision arbeiten“, monierte Labbadia in der Nachbetrachtung. Und weil Innenverteidiger Konstantinos Mavropanos mit einem kuriosen Eigentor aus 48 Metern für die frühe Führung der Hausherren gesorgt hatte, roch es in der Home-Deluxe-Arena lange Zeit nach Pokalsensation.

Labbadia hat in Paderborn ein goldenes Händchen

Doch der VfB bewies Moral. Und Trainer Labbadia mit seinen Einwechslungen ein goldenes Händchen. Zunächst kam Neuzugang Genki Haraguchi, der auf dem Platz keinerlei Akklimatisierungsprobleme hatte und durch seine Ruhe am Ball überzeugte. Noch besser fügte sich Gil Dias ein. Knappe vier Minute benötigte der Zugang von Benfica Lissabon für seinen ersten Treffer in Deutschland – auf Vorlage des ebenfalls eingewechselten Luca Pfeiffer.

„Wir wollten eine frische Kraft reinbringen, die dribbeln kann, die schießen kann, die in engen Räumen agieren kann“, sagte anschließend Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. „Und das hat er letztendlich gezeigt.“ Sein Traumtor von der Strafraumkannte brachte den strauchelnden Favoriten zurück ins Spiel und ermöglichte den späten Siegtreffer von Guirassy.

Den legte übrigens Pascal Stenzel auf. Der war in der 82. Minute zusammen mit Dias auf den Platz gekommen. Labbadia wechselte also gewissermaßen das Viertelfinale ein.

Serhou Guirassy: Die Stuttgarter Lebensversicherung

Der Stürmer aus Guinea ist aktuell die Lebensversicherung der Schwaben. Im neuen Jahr hat er in vier Spielen dreimal getroffen. Gegen Mainz spitzelte er den Ball gekonnt am Keeper vorbei, in Sinsheim jagte er das Spielgerät mit voller Überzeugung in die Maschen und gegen Paderborn war er in der letzten Aktion mit dem Kopf zur Stelle.

Doch nicht nur aufgrund seiner Treffsicherheit überzeugt der 26-jährige Angreifer aktuell. „Er malocht für die Mannschaft“, lobte Labbadia zuletzt. „Er zeigt keine wechselvolle Laufbereitschaft, sondern gibt von der ersten bis zur letzten Minute Vollgas“, ergänzte Fabian Wohlgemuth. Auch im Spiel gegen den Ball ist der Mann in der vordersten Angriffsreihe von großem Wert. Er läuft Räume zu, den Gegner an und bietet dank seiner Ballsicherheit zudem eine Anspielstation für die langen Bälle aus der VfB-Defensive.

Am Sonntag (05.02.) im Heimspiel gegen Werder Bremen dürfte der Stuttgarter Stoßstürmer wieder im Fokus stehen. Mit den Mutmachern aus dem Pokalerfolg in Paderborn im Rücken soll dann auch in der Liga der Premieren-Dreier folgen.