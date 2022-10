Heimspiel gegen Bochum: Wie VfB-Interimscoach Michael Wimmer spielen lässt

Der VfB Stuttgart zu Hause gegen den VfL Bochum unter Druck: Im ersten Spiel nach der Entlassung von Pellegrino Matarazzo vertraut Interimstrainer Michael Wimmer auf folgende Startelf:

Müller - Sosa, Zagadou, Anton, Mavropanos - Endo - Ahamada, Millot - Tomas, Silas - Pfeiffer

Bank: Bredlow, Coulibaly, Perea, Stenzel, Ito, Führich, Egloff, Nartey, Kastanaras

Drei Startelf-Wechsel beim VfB

Wimmer verändert die Stuttgarter Startelf im Vergleich zur 0:1-Pleite gegen Union Berlin auf drei Positionen. Für die gesperrten Serhou Guirassy (Gelb-Rot) und Atakan Karazor (fünfte Gelbe Karte) rücken Luca Pfeiffer und Enzo Millot in die Anfangsformation, zudem spielt Borna Sosa für Hiroki Ito.

Neuer Cheftrainer schon gegen Bielefeld?

Die Mannschaft wird Wimmer so lange betreuen, bis ein neuer Chefcoach gefunden ist. Das könnte schon in den nächsten Tagen passieren. Die Shortlist ist mittlerweile auf zwei Kandidaten zusammengeschrumpft, die finalen Gespräche sollen anstehen. Gut möglich, dass Wimmer schon am Mittwoch (19.10.) im Pokal gegen Bielefeld nicht mehr in der Verantwortung steht.

Die Schwaben sind als einziges Team der Liga diese Saison noch sieglos und Tabellenvorletzter. Bochum reist als Schlusslicht an, gewann zuletzt aber 3:0 gegen Eintracht Frankfurt.