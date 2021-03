Heimspiel gegen Hoffenheim: So startet der VfB Stuttgart

Mit einer Veränderungen im Vergleich zum 1:1 bei Eintracht Frankfurt startet der VfB Stuttgart am Sonntagabend in das Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim (ab 18 Uhr im ZVW-Liveticker). Anstelle von Tanguy Coulibaly (Bank) rückt Gonzalo Castro in die Startelf von Tranier Pellegrino Matarazzo.

So startet der VfB: Kobel - Kempf, Anton, Mavropanos - Sosa, Mangala, Endo, Wamangituka - Castro, Förster, Kalajdzic

Zunächst auf der Bank: Bredlow, Stenzel, Karazor, Coulibaly, Didavi, Cisse, Massimo, Klimowicz, Ahamada

Beide Teams liegen im Tabellenmittelfeld, sind seit jeweils vier Liga-Partien ungeschlagen und gehen entsprechend zuversichtlich ins Baden-Württemberg-Duell. Für die beiden Trainer dürfte es ein ganz besonderes Spiel werden. VfB-Coach Pellegrino Matarazzo hat eine Vergangenheit bei den Hoffenheimern, Gäste-Trainer Sebastian Hoeneß eine in der Jugend der Stuttgarter.

So startet die TSG Hoffenheim: Baumann - Adams , Grillitsch , Richards - Kaderabek , Samassekou , Sessegnon , Rudy , Baumgartner - Bebou , Kramaric