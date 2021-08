Heimspiel im DFB-Pokal: VfB Stuttgart trifft in der zweiten Runde auf den 1. FC Köln

Der VfB Stuttgart trifft in der zweiten Runde des DFB-Pokals auf den 1. FC Köln. Das ergab die Auslosung am Sonntag. Das Duell der beiden Fußball-Bundesligisten wird am 26. oder 27. Oktober ausgetragen, die Schwaben haben ein Heimspiel. Die beiden weiteren baden-württembergischen Erstligisten haben vermeintlich einfachere Aufgaben erwischt.

Der SC Freiburg reist zum Drittligisten VfL Osnabrück, die TSG 1899 Hoffenheim empfängt Zweitliga-Club Holstein Kiel. Zweitligist Karlsruher SC muss beim Bundesligisten Bayer Leverkusen antreten, auch Drittligist SV Waldhof Mannheim trifft nach seinem Coup gegen Eintracht Frankfurt wieder auf einen Erstligisten: Union Berlin.