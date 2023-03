„Jeder denkt es geht über Nacht“: VfB-Trainer Labbadia über die „Krux im Fußball“

Über ein Jahr liegt der letzte Auswärtssieg des VfB Stuttgart in der Bundesliga inzwischen zurück. Am 11. Dezember 2021 gelang den Schwaben ein 2:0 in Wolfsburg. Seitdem: Kein Dreier mehr auf fremdem Platz. Mittlerweile liegt es an Bruno Labbadia, diese Stuttgarter Auswärtsmisere zu beenden. Dabei - und auch mit Blick auf die bedrohliche Gesamtsituation - wirbt der 57-Jährige weiter um Geduld.

Labbadia: „Der Abstiegskampf ist eng wie selten“

„Die Krux im Fußball ist, dass jeder denkt es geht über Nacht. Aber gerade in solchen Phasen musst du geduldig sein“, sagt Labbadia vor dem kommenden Spiel bei Eintracht Frankfurt. „Es ist ein Prozess.“ Das Problem: Der VfB ist gezwungen, Ergebnisse zu liefern. „Der Abstiegskampf ist eng wie selten“, findet Labbadia, der weiter versucht, in Lösungen zu denken - nach nur einem Sieg aus seinen ersten acht Liga-Spielen aber immer tiefer im Abstiegskampf steckt.

So ist die Personalsituation beim VfB

Für das Duell mit Frankfurt muss der VfB-Coach weiter auf Mittelstürmer Serhou Guirassy verzichten, auch Rechtsverteidiger Pascal Stenzel fällt mit muskulären Problemen aus. Immerhin ist Außenbahnspieler Borna Sosa nach seiner Sperre wieder einsatzbereit und dürfte in die Startelf zurückkehren.

An der defensiven Grundordnung dürfte sich dabei wenig verändern. Auch im Deutsche-Bank-Park dürfte Labbadia auf sein 4-3-3 setzen. „Die Spieler fühlen sich in der Viererkette sehr wohl“, so Labbadia, der hinten rechts weiter auf den gelernten Innenverteidiger Waldemar Anton setzen wird: „Er hat das gegen Bayern gut gemacht.“

Offen bleibt derweil die Besetzung der Sturmspitze. Auch Tiago Tomas ist nach überstandener Bauchmuskelverletzung wieder ein Kandidat für die Anfangsformation. Und Josha Vagnoman ist laut Labbadia ebenfalls auf dem aufsteigenden Ast: „Er wirkt stabil, ist aufstrebend.“ Die verbleibenden Einheiten vor dem Spiel am Samstag (11.03.) will der Trainer noch abwarten.

In jedem Fall wird der VfB massiv unterstützt werden: 5100 Fans sind in Frankfurt mit dabei. Das Gästekontingent ist damit - wie eigentlich jede Woche - komplett vergriffen. Und nach über einem Jahr würden sich die schwäbischen Schlachtenbummler gerne einmal wieder mit drei Punkten im Gepäck auf die Heimfahrt machen.

So könnte der VfB spielen:

Bredlow - Sosa, Ito, Mavropanos, Anton - Karazor - Endo, Haraguchi - Führich, Silas, Tomas