Kader für USA-Reise: VfB Stuttgart fliegt ohne WM-Fahrer und Quartett um Führich

Neben den WM-Fahrern Wataru Endo und Hiroki Ito aus Japan sowie Borna Sosa aus Kroatien wird auch Offensivspieler Chris Führich am Montagmorgen (14.11) nicht mit dem VfB Stuttgart zur PR-Reise in die USA aufbrechen. Dem 24-Jährigen werde bei einem geplanten operativen Eingriff eine Platte am Schlüsselbein entfernt, teilte der Fußball-Bundesligist mit. Zudem lasse sich Führich ein Überbein am Mittelfuß korrigieren.

Keine Einreise: Anton und Nartey fehlt eine Booster-Impfung

Abwehrspieler Waldemar Anton und Mittelfeldmann Nikolas Nartey könnten wegen einer fehlenden Booster-Impfung gegen das Coronavirus nicht mitfliegen. Ihr Genesenenstatus reiche für die Einreise in die USA nicht aus, hieß es in der Mitteilung weiter. Bei Defensivspieler Atakan Karazor hätten der Profi und der Verein gemeinsam entschieden, dass er wegen eines laufenden juristischen Verfahrens in Stuttgart bleibe. Gegen den 26-Jährigen wird wegen einer «mutmaßlichen Straftat der sexuellen Nötigung» ermittelt. Er bestreitet die Vorwürfe.

Die einwöchige Reise findet im Rahmen der Internationalisierungsstrategie der Deutschen Fußball Liga (DFL) statt. In Austin/Texas bestreitet der VfB am kommenden Samstag (22 Uhr/Sky) ein Testspiel gegen den Bundesliga-Konkurrenten 1. FC Köln. Anstelle der fehlenden Profis nimmt Interimstrainer Michael Wimmer einige Talente mit in die USA: Lukas Laupheimer, Samuele di Benedetto und Leon Reichardt reisen mit in die texanische Hauptstadt.

Angeführt wird der VfB-Tross von den Vorständen Rouven Kasper und Thomas Ignatzi, da Vorstandschef Alexander Wehrle in der kommenden Woche für den VfB an der Vollversammlung der DFL in Frankfurt teilnehmen muss. Mit dabei in Austin sind auch die VfB-Legenden Cacau und Ricardo Osorio.