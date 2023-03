Kann er den VfB retten? Wie Bruno Labbadia mit sich und der Mannschaft kämpft

Seit rund drei Monaten ist Bruno Labbadia Trainer des VfB Stuttgart. Der 57-Jährige wurde geholt, um die kriselnden Schwaben vor dem Abstieg zu retten. Nach nur einem Sieg aus sieben Ligaspielen und einer desolaten Vorstellung auf Schalke steht der erfahrene Coach aber vor einem Rätsel: Wie kriegt er eine Mannschaft, die immer wieder in altbekannte Muster verfällt, auf Kurs Klassenerhalt? Über einen Trainer, der aktuell mit sich und seiner Mannschaft kämpft.

Ernüchterung pur auf Schalke: Der VfB zeigt sein schlechtes Gesicht

„Es war Shit, was wir da in der ersten Halbzeit gemacht haben.“ Deutlicher kann ein Bundesliga-Trainer kaum werden. Der VfB spielte auf Schalke eine unterirdische erste Halbzeit, verlor am Ende mit 1:2 und hauchte dem abgeschlagenen Liga-Schlusslicht neues Leben im Abstiegskampf ein. Dabei hätte es so einfach sein können: Nach einem befreienden 3:0-Heimsieg gegen Köln den zweiten Liga-Sieg in Folge einfahren. Das letzte Mal gelang den Schwaben dieses Kunststück im Mai 2021, also vor über eineinhalb Jahren. Zudem hätte es auch der erste Auswärtssieg seit Dezember 2021 werden können - Statistiken des Grauens.

Doch der VfB zeigte in Gelsenkirchen ein bei den Fans gefürchtetes und altbekanntes Gesicht: Die Mannschaft zeigte in den ersten 45 Minuten eine gruselige Vorstellung, nichts lief zusammen. Der Druck war offensichtlich zu groß, das Scheinwerferlicht zu hell. Derartige Nicht-Leistungen zeigte das Team auch schon unter den ehemaligen Trainern Pellegrino Matarazzo und Michael Wimmer.

Es ist also kein Labbadia-Problem, das die schwäbischen Profis auf Schalke offenbarten – aber er muss es schnellstmöglich in den Griff bekommen. Und das wird schwerer, als es der 57-Jährige bei seinem Amtsantritt im Dezember 2022 vermutet haben dürfte.

Labbadia hadert mit dem VfB-Team: "War für uns total überraschend"

Ja, der FC Schalke warf vor einer lauten und frenetischen Kulisse alles in die Waagschale, war bissig und giftig in den Zweikämpfen. „Wir waren auf genau das vorbereitet, es hat uns nicht überrascht“, so Labbadia über die Schalker Herangehensweise. Der VfB-Trainer habe vorab im Training sogar die Stuttgarter B-Elf das Spiel der Schalker imitieren lassen – um sein Team bestmöglich auf die Manndeckung und das aggressive Pressing vorzubereiten.

„Manchmal ist es so, dass wir vor dem Spiel etwas zeigen, was der Gegner im Spiel dann aber anders macht.“ Bei Schalke sei es aber so gewesen, dass sie „genau das gemacht haben, wie wir es vorhergesagt haben“. Wieso also wirkte die Mannschaft so, als sei sie komplett überrascht und unvorbereitet? Die traurige Antwort: Die Spieler konnten nichts von dem umsetzen, was ihnen Labbadia mit auf den Weg gegeben hatte.

Das ist ernüchternd – und alarmierend zugleich. „Das war ein brutaler Rückschlag zum falschen Zeitpunkt für uns. Wir haben uns damit vieles eingerissen, was wir in den letzten Spielen aufgebaut haben“, erklärte Labbadia auf der Pressekonferenz vor dem nächsten Spiel gegen den FC Bayern. "Das war für uns total überraschend, weil sich die Niederlage überhaupt nicht angedeutet hat."

Der Labbadia-Spagat: Offene Kritik - aber auch Lob für die Spieler

Eine Erklärung für den unterirdischen Auftritt hat der erfahrene Trainer jedenfalls parat. „Ein paar Spieler sind mit dem Druck nicht zurechtgekommen, ein paar haben nicht die Leistung gezeigt, die sie leisten können.“ Und beim VfB im aktuellen Zustand reiche es halt aus, wenn es „gleich vier oder fünf Spieler sind“. Kurzum: Das Team bricht zusammen, wenn ein paar Spieler nicht an ihr Leistungslimit gehen – und das passiert viel zu oft.

Mal patzt Dan-Axel Zagadou, mal Konstantinos Mavropanos, mal gewinnt Hiroki Ito plötzlich keinen Zweikampf mehr und Borna Sosa vergisst, dass er Zweikämpfe auch führen muss. Dass Bruno Labbadia die Probleme seiner Mannschaft erkennt, ist keine allzu große Leistung – schließlich sind diese kaum zu übersehen. Er spricht sie offen an und hat keine Scheu davor, Spieler damit zu konfrontieren. Das war in Stuttgart schon mal anders, Matarazzo etwa hat sich oft schützend vor seine Mannschaft gestellt. Kritik in der Öffentlichkeit war eher Mangelware.

Doch Bruno Labbadia packt seine Mannschaften anders an. Auch in dieser Trainingswoche wagte der Trainer wieder den Spagat: zwischen offener und ehrlicher Kritik (Videoanalyse und persönliche Gespräche) – und die Spieler in dem bestärken, was sie gut machen. Etwas anderes bleibt ihm auch nicht übrig: „Man kann nicht nur mit dem Dampfhammer draufhauen.“ Und so fragte sich der 57-Jährige auch in diesen Tagen, was er beim VfB verbessern kann: "Wir müssen in diesen Situationen immer nach Lösungen suchen." Auf, aber auch neben dem Platz.

Ob Matarazzo, Wimmer oder Labbadia: Der VfB hat die gleichen Probleme

Doch reicht das, um diese Mannschaft vor dem Abstieg zu retten? Von der Qualität der Einzelspieler müsste die Antwort lauten: Ja. Dass der VfB in seinen Reihen gute Einzelspieler besitzt, steht außer Frage. Ein Qualitätsmerkmal ist aber auch, wie zuverlässig und konstant diese Spieler ihre Leistung abrufen. Und diese Qualität besitzt der Stuttgarter Kader offensichtlich nicht - trotz Nationalspieler wie Borna Sosa oder Konstantinos Mavropanos. An genau diesem Problem ist auch schon Pellegrino Matarazzo gescheitert, der am Ende seiner Amtszeit oft überfragt und hilflos wirkte.

So weit ist es bei Bruno Labbadia noch nicht. Der 57-Jährige hat weiter Lösungsansätze im Kopf und versucht, diese umzusetzen. Er kämpft mit sich und der Mannschaft, hat Ideen, arbeitet pragmatisch. Das Problem nur: Seine Lösungsansätze laufen aktuell noch ins Leere. Die Ergebnisse stimmen nicht - und daran muss sich der Trainer letztlich messen lassen.

Bayern, Union, Frankfurt: Dem VfB stehen harte Wochen bevor

Wenn der VfB nach dem 34. Spieltag über dem Strich steht, interessiert den Fehlstart ins Jahr 2023 niemanden mehr. Denn nur das ist vorerst das angepeilte Ziel. In den nächsten Wochen jedenfalls warten Hochkaräter wie Union Berlin oder Eintracht Frankfurt. Und zu allem Überfluss kommt am Samstagabend (04.03.) auch noch der Rekordmeister aus München nach Stuttgart.

Wenn es blöd läuft, schießt der FC Bayern die Schwaben aus dem eigenen Stadion. Und bei einem Sieg der Schalker in Bochum würden die Stuttgarter immer tiefer ins Schlamassel rutschen. Der VfB steht also vor schweren Wochen, einzig das Wolfsburg-Heimspiel bleibt als Hoffnungsschimmer.

Bruno Labbadia wird weiter alles versuchen, den drohenden Abstieg zu verhindern. Denn: Bislang hatten seine Rettungsmissionen immer Erfolg. Gut möglich aber, dass sich der 57-Jähriger an dieser Stuttgarter Mannschaft die Zähne ausbeißt.