Keine Jobgarantie für Pellegrino Matarazzo: Steht der VfB-Trainer vor dem Aus?

Nach der 0:1-Niederlage gegen Union Berlin ist der VfB Stuttgart inzwischen seit neun Spielen ohne Sieg. Die Schwaben rutschen damit auf einen direkten Abstiegsplatz ab. VfB-Coach Pellegrino Matarazzo steht immer mehr im Zentrum der Kritik, sein Trainerstuhl fängt bedrohlich an zu wackeln. Sitzt Matarazzo im Kellerduell gegen den VfL Bochum noch auf der Trainerbank?

Mislintat zur Zukunft von Trainer Matarazzo: "Ihr wisst, ich lieb den Rino"

In der vergangenen Saison, als der VfB erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt eintütete, stand der Job von Trainer Pellegrino Matarazzo nie zur Debatte. Sportdirektor Sven Mislintat erteilte dem Coach sogar eine bedingungslose Jobgarantie. Nach dem Union-Spiel klang das nicht mehr nach einem klaren Bekenntnis in Richtung des Trainers.

Auf die Frage, ob Pellegrino Matarazzo wie in der vergangenen Saison eine Jobgarantie erhält, erwiderte Mislintat: "Ganz grundsätzlich ist das nicht meine alleinige Entscheidung. Wir müssen aber schon realistisch sein. Ihr wisst, ich lieb den Rino. Das Vertrauen und die Rückendeckung ist da - und wenn er die Spiele bekommt, auch zu hundert Prozent." Der Sportdirektor fügte hinzu: "Am Ende des Tages müssen auch wir liefern. Was das bedeutet, kann ich aber nicht sagen."

Wird Matarazzo entlassen? Zum aktuellen Zeitpunkt alles offen

Auch der Trainer selbst saß nach der Partie sichtlich geknickt auf der Pressekonferenz. Zu seiner Zukunft sagte Matarazzo: "Es geht nicht um mich. Ich mache mit keine Gedanken, was meine Zukunft betrifft. Mir ist wichtig, dass die Mannschaft erfolgreich ist."

Dass die Schwaben ihren Trainer vor dem Bochum-Spiel entlassen, erscheint nach aktuellem Zeitpunkt völlig offen. Zum einen hat die Mannschaft gegen Union nicht den Eindruck gemacht, als würde sie gegen den Trainer spielen. Außerdem würde es nicht zur bisherigen Linie der Verantwortlichen passen.

Zum anderen bleiben aber die Ergebnisse weiter aus, der VfB befindet sich in einer Negativspirale. Die sportliche Führung muss eingreifen - kommt da ein Trainerwechsel ins Spiel? Fakt ist: Die Trainerdebatte kann schnell eine Eigendynamik entwickeln - mit ungewissem Ende. Noch am Sonntagabend sollen die VfB-Bosse wohl beraten, wie es weiter geht.