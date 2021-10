Keine Zeit zum Durchschnaufen: Neun VfB-Profis auf Länderspielreise

Gleich neun Profis des VfB Stuttgart sind in der anstehenden Länderspielphase mit ihren Nationalmannschaften im Einsatz. Sie treten entweder in der WM-Qualifikation oder U-21-EM-Qualifikation an. Zeit zum Durchschnaufen nach dem wichtigen Heimerfolg gegen die TSG Hoffenheim vom Samstag (3:1) gibt es für Konstantinos Mavropanos und Co. also nur bedingt. Und in der Bundesliga wartet am 16. Oktober ein schweres Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr).

Alle Länderspieleinsätze der Stuttgarter im Überblick:

Wataru Endo (Japan)

07.10., WM-Quali: Saudi-Arabien - Japan

12.10., WM-Quali: Japan - Australien

Borna Sosa (Kroatien)

08.10., WM-Quali: Zypern - Kroatien

11.10., WM-Quali: Kroatien - Slowakei

Konstantinos Mavropanos (Griechenland)

09.10., WM-Quali: Georgien - Griechenland

12.10., WM-Quali: Schweden - Griechenland

Omar Marmoush (Ägypten)

08.10., WM-Quali: Ägypten - Libyen

11.10., WM-Quali: Libyen - Ägypten

Roberto Massimo (Deutschland U21)

07.10., EM-Quali: Deutschland - Israel

12.10., EM-Quali: Ungarn - Deutschland

Ömer Faruk Beyaz (Türkei U21)

12.10., EM-Quali: Kasachstan - Türkei

Wahid Faghir (Dänemark U21)

07.10., EM-Quali: Schottland - Dänemark

12.10., EM-Quali: Belgien - Dänemark

Nikolas Nartey (Dänemark U21)

07.10., EM-Quali: Schottland - Dänemark

12.10., EM-Quali: Belgien - Dänemark

Clinton Mola (England U20)