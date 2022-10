Krisensitzung beim VfB: Bekommt Matarazzo sein Endspiel gegen den VfL Bochum?

Wie geht es weiter beim VfB Stuttgart? Hinter verschlossenen Türen wurde am Montag (10.10.) im roten Clubhaus an der Mercedesstraße 109 die Zukunft von Trainer Pellegrino Matarazzo diskutiert. Eine Entscheidung steht noch aus.

Ein gedankenverlorener Sven Mislintat im leeren Stadion

Bereits am Sonntagabend (09.10.) im Anschluss an die Niederlage gegen Union Berlin hatten die Stuttgarter Verantwortlichen getagt. Zuvor war Sportdirektor Sven Mislintat gedankenverloren über den Platz geschlendert. Im Stadion waren längst keine Zuschauer mehr, sein Blick ging immer wieder ins Leere. Eine symbolhafte Szene.

Beim Krisentreffen am Folgetag rauchten dann erneut die Köpfe. Mislintat, Vorstandschef Alexander Wehrle und Berater Sami Khedira tauchten im Laufe des Tages auf und verschwanden in der Geschäftsstelle. Aktuell (Stand 15.40 Uhr) wurde noch keine Entscheidung verkündet. Doch Matarazzos Stuhl wackelt so bedrohlich wie noch nie in seiner über 1000 Tage währenden Amtszeit.

Abschiedsworte von Matarazzo auf der PK?

Über allem steht die Frage, ob der Italoamerikaner die Mannschaft auch im kommenden Kellerduell gegen den VfL Bochum betreuen darf. Seine Worte auf der PK nach dem Sonntagabendspiel deutete mancher bereits als Verabschiedung vom Team: „Ich wünsche der Mannschaft von Herzen viel Erfolg. Das sind alles tolle Jungs, menschlich top. Ich bin sehr optimistisch, dass sie gegen Bochum gewinnen können. Unabhängig davon, wer auf der Bank sitzt.“

Denkbar erscheint zum jetzigen Zeitpunkt sowohl eine Trennung als auch eine weitere Chance auf die Trendwende im wegweisenden Duell mit dem Tabellenletzten aus dem Pott am Samstag (15.10.). Dass der Trainer seine Mannschaft nicht mehr erreicht, war beim über weite Strecken ordentlichen Auftritt gegen den Tabellenführer aus Köpenick jedenfalls nicht zu sehen. Eher im Gegenteil. Der VfB kämpfte, grätschte und mühte sich nach Kräften – leistete sich aber einmal mehr eine spielentscheidende Unachtsamkeit in der Defensive.

Dass die Schwaben gleich zweimal den Pfosten trafen, dem Union-Tor eine Abseitsstellung vorausging und Stürmer Guirassy vom Platz flog, passt ins aktuell so triste Gesamtbild: Es geht schief, was nur schief gehen kann.

Letztlich dürfte eine Entscheidung gegen Matarazzo auch an der Verfügbarkeit der Alternativen hängen. Zuletzt wurden vom kicker die Namen Adi Hütter und Sebastian Hoeneß ins Spiel gebracht. Ob die zurzeit vereinslosen Fußball-Lehrer bereit wären, kurzfristig einzuspringen und die verunsicherte VfB-Truppe in nur vier Tagen auf das wegweisende Bochum-Spiel vorzubereiten, bleibt abzuwarten.