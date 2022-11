Letzte Chance: VfB hofft auf ersten Auswärtssieg 2022

Stuttgart (dpa/lsw) - Der VfB Stuttgart will seine letzte Chance nutzen und im Spiel bei Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) doch noch den ersten Auswärtssieg des Jahres in der Fußball-Bundesliga schaffen. Der bislang letzte Erfolg in der Fremde gelang den Schwaben mit einem 2:0 beim VfL Wolfsburg am 11. Dezember 2021. Die Leverkusener präsentierten sich nach schwachem Saisonstart zuletzt verbessert und feierten zwei Siege nacheinander. In der Tabelle liegen sie auf Rang 13 und damit zwei Plätze vor dem VfB.

Nach dem Spiel stehen bei den Stuttgartern wichtige Personalentscheidungen an. Die Zukunft von Interimstrainer Michael Wimmer muss ebenso geklärt werden wie die von Sportdirektor Sven Mislintat. Wann und wo genau die jeweiligen Verhandlungen stattfinden sollen, ist aber noch nicht bekannt.