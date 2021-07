Liveblog zur Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart: Die offene Aussprache steht an

Der VfB Stuttgart steht am Sonntag (18.07.) vor einer wegweisenden Mitgliederversammlung. Ab 11 Uhr beginnt in der Mercedes-Benz Arena eine Mammutveranstaltung, wie sie der schwäbische Erstligist wohl noch nicht erlebt hat. Gleich drei Wahlen stehen an: die des Präsidenten, des Präsidiums und des Vereinsbeirats. Wir sind live vor Ort und begleiten die MV in unserem Liveblog.

12.55 Uhr: Nun steht eines der erwarteten Highlights an: die offene Aussprache der Mitglieder. Jeder Redner hat fünf Minuten Zeit, bei Überschreiten der Dauer wird das Mikro abgedreht.

13.51 Uhr: Beide bitten um Entschuldigung bei den Mitgliedern für die Fehler des VfB im Rahmen der Daten-Affäre.

13.47 Uhr: Präsident Claus Vogt und AG-Boss Thomas Hitzlsperger stehen gemeinsam auf der Bühne und sprechen nochmal über die Daten-Affäre.

13.45 Uhr: Der Esecon-Ermittler mit klarer Aussage: "Die im Kicker formulierten Vorwürfe sind zutreffend. Es haben die Datenschutzverstöße und das 'Guerilla Marketing' stattgefunden."

13.39 Uhr: Im Nachgang an die Hitzlsperger-Rede spricht nun Johannes Ostendorf. Er ist ein Vertreter der Esecon-Ermittler, die zehn Wochen lang rund um den Daten-Skandal ermittelt haben.

13.37 Uhr: Nun nimmt Hitzlsperger Bezug auf seinen offen Brief aus dem Winter: "Wir sind in einer Situation, die manche von uns überfordert. Manchmal auch mich. Mit meinem viel diskutierten Brief wollte ich offen spielen, und nicht mit verdeckten Karten. Wir lernen alle immer dazu. Lasst uns nicht mehr in den Rückspiegel schauen, sondern nach vorne."

13.30 Uhr: Es folgt eine kurze Schalte ins Trainingslager nach Kitzbühel (hier geht's zu unserem Liveblog aus Tirol). Dort spricht Stadionsprecher Holger Laser mit Sportdirektor Sven Mislintat.

13.26 Uhr: In seiner Rede bezieht sich Hitzlsperger auch auf den Fall Silas. Der VfB-Stürmer war in die Fänge eines dubiosen Spielerberaters geraten und hatte anschließend jahrelang unter falscher Identität gespielt. Gemeinsam mit dem Club trat er nun die Flucht nach vorne an und erzählte seine erschütternde Geschichte. „Ein Cannstatter Junge kann auch in Kinshasa geboren worden sein“, sagt Hitzlsperger nun.

13.13 Uhr: Inzwischen spricht Vorstandschef Thomas Hitzlsperger. Für jede überzogene Minute seiner Rede will er 100 Euro an die neugegründete VfB-Frauenabteilung spenden. Der Kommentar von Präsident Claus Vogt: "Lass dir Zeit." Hitzlsperger selbst ist sichtlich erleichtert, dass es keine negativen Reaktionen auf seinen Auftritt gibt. Stattdessen verhaltener Applaus von den Rängen.

13.12 Uhr: Seit März 2020 sind die Umsätze der VfB-AG eingebrochen, es gibt ein Minus von rund 56 Millionen Euro. Wie schwer die gesamte Branche von der Corona-Krise getroffen wurde verdeutlich folgende Grafik:

12.55 Uhr: Nun ist die ausgegliederte Profiabteilung an der Reihe: Der Bericht des Vorstands zu den Geschäftsbilanzen der VfB Stuttgart 1893 AG folgt.

12.45 Uhr: Deutliche Worte vom Vorsitzenden des Vereinsbeirates: "Wer Präsident wird, entscheidet nicht die Boulevardpresse und auch kein Strippenzieher im Hintergrund." Rainer Weninger weiter: "Die Präsidentschaft darf auch nicht vom Kontostand abhängen." Der spannendste Part dieser MV, die Wahl des Präsidenten, findet wohl gegen 18/19 Uhr statt.

12.30 Uhr: Der Vereinsbeirat stellt nun seinen Jahresbericht vor. Der Vorsitzende Rainer Weninger aus Waiblingen hat ebenso wie André Bühler das Wort.

12.15 Uhr: Nachdem Präsident Claus Vogt die sportliche Entwicklung der Schwaben lobte, ist nun das langjährige Mitglied (und Kandidat für das Präsidium) Rainer Adrion an der Reihe. Er präsentiert die Jahresabschlüsse der Jahre 2019 und 2020 des e.V. vor.

12.00 Uhr: Nach den Ehrungen folgen nun die Geschäftsberichte des Präsidiums und des Vereinsbeirates für die Jahre 2019 und 2020.

11.45 Uhr: Ex-Stürmer Mario Gomez wird mit einer Verdienstmedaille in Gold mit Rubin geehrt. Standing ovations im Stadion, als sich "el torero" per Videobotschaft meldet.

11.38 Uhr: Die Probeabstimmung hat geklappt. Nun kann die MV offiziell starten. Tagesordnungspunkt 1 (Begrüßung durch Präsident Claus Vogt) steht auf dem Plan.

11.35 Uhr: Bei manchen Mitgliedern kommt es immer noch zu technischen Problemen, Wahlhelfer mit Tablets helfen aus.

11.27 Uhr: Kollektives Aufatmen: Die technischen Probleme wurden behoben, es scheint zu funktionieren.

11.23 Uhr: Bei der Probeabstimmung kommt es zu ersten Problemen. Viele Mitglieder bekommen auf ihrem Smartphone eine Fehlermeldung, die Abstimmung scheint noch nicht zu funktionieren.

11.15 Uhr: Es wird eine Test-Wahl im Stadion durchgeführt, um für den Ernstfall am späten Abend (Wahl des Präsidenten, des Präsidiums und des Vereinsbeirats) zu üben.

11.10 Uhr: In der Mercedes-Benz Arena haben aktuell rund 1.453 VfB-Mitglieder Platz genommen, geplant haben die Verantwortlichen mit rund 5.000.

11 Uhr: Die Mitgliederversammlung beginnt mit der Begrüßung durch den Präsidenten.