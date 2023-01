Möglicher Transfer: Haraguchi für Wohlgemuth «interessant»

Stuttgart (dpa) - Der VfB Stuttgart denkt offenbar über eine Verpflichtung von Mittelfeldspieler Genki Haraguchi nach. Der 31-Jährige vom 1. FC Union sei «interessant», bestätigte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth am Rande des 1:2 bei RB Leipzig am Freitagabend. Ob sich eine Möglichkeit für den VfB ergebe, werden die kommenden Tage zeigen, sagte Wohlgemuth. Am 31. Januar endet die Transferperiode in diesem Winter.

Haraguchi hatte in den ersten beiden Partien der Berliner nach der Winterpause in der Fußball-Bundesliga in der Startelf gestanden. Am Samstag gehörte er im Stadtderby bei Hertha BSC zum Kader, aber nicht zur Anfangsformation. «Wir prüfen verschiedene Optionen», sagte Wohlgemuth, dessen finanzielle Möglichkeiten eingeschränkt sind, über mögliche Transfers der abstiegsbedrohten Schwaben.